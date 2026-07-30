Críticas atroces: mirá quiénes destrozaron a Xuxa por su polémico vestuario con el que se le vio la...

Tras deslumbrar en Brasil con su gira, Xuxa generó controversia por un atuendo ultracavado. Especialistas en moda y streamers reaccionaron con todo.

Un intenso escándalo mediático estalló tras la presentación de Xuxa en Brasil con su gira despedida, donde lució un polémico vestuario que desató críticas atroces en televisión y plataformas digitales. El audaz diseño de uno de sus atuendos generó un encendido debate sobre la exposición en el escenario y las decisiones del equipo artístico durante la masiva convocatoria del show.

La repercusión en los medios argentinos tras el incidente de vestuario El despliegue sobre el escenario no tardó en captar la atención de los programas de espectáculos nacionales. Durante la emisión de este lunes en Ángel responde (Bondi live), la panelista y especialista en moda Matilda Blanco señaló: “Tuvo un problema de vestuario, se le escapó media casita, evidentemente tiene menos sensibilidad… amé todo, mirá esas piernas, mirá ese cuerpo. Salvo eso de la casita, todo es a favor de Xuxa”, al tiempo que sus compañeros de piso destacaron la condición física de la artista pese al inconveniente con el famoso atuendo dorado.

Matilda Blanco no dudó en elogiar el espectáculo que dio Xuxa, sin embargo, remarcó el error de vestuario que generó tanta polémica. Foto: captura de video YouTube Bondi Live Las duras reacciones en las plataformas de streaming Por su parte, la transmisión en vivo por redes sociales sumó intervenciones aún más picantes y directas sobre lo sucedido en el escenario. El siempre ácido streamer Martín Cirio no se guardó nada al reaccionar ante el diseño confeccionado por Michelly X y lanzó sin filtro: “Xuxa nos muestra el sapo. Se ve que volvió con su show en San Pablo y... ¿No es un poco incómodo? Sentís como que no podés abrirte mucho de piernas porque se te escapa. Además no podés parar de mirar, es como que los ojos se te van ahí”.

La ácida crítica de Martín Cirio sobre el vestuario de Xuxa: mirá el video Martín Cirio reaccionó al polémico vestuario de Xuxa. Video: YouTube Martina tu bella amiga La discusión escaló rápidamente y llegó este martes a los estudios de Net TV con duros cuestionamientos sobre el sentido de este tipo de vestimentas en el marco de shows multitudinarios. En el ciclo Entrometidos, el conductor Tomás Dente abrió el análisis filosamente cuestionando: “Las imágenes de Xuxa mostrando su "camino" han recorrido el mundo. La pregunta es: ¿se le escapó? ¿Era el vestuario indicado? ¿Fue demasiado explícito?”.

En esa misma línea, el picante presentador profundizó su postura al comparar la situación con otros episodios recientes del ambiente musical, como fue la presentación de María Becerra en la final del Mundial 2026 cuando cantó el himno nacional argentino con un diseño de vestuario que no dudó en defenestar. Con un tono analítico, Dente enfatizó ante su audiencia: “A mí me parece que hay que dar una gran batalla cultural, pero en el mundo. Xuxa tiene derecho a hacer lo que quiera arriba del escenario, pero las imágenes en el mundo posmoderno de hoy se viralizan. Hay que tener más cuidado, creo que es innecesario”.