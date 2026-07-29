La diseñadora del polémico traje cavado de Xuxa respondió a las críticas: "Miren el tamaño de esta ingle"
La gira despedida de Xuxa combina nostalgia, piezas impactantes y un debate en redes sobre uno de sus atuendos. La creadora de estos diseños hizo su descargo.
La esperada gira de Xuxa llamada "O Último Voo da Nave” no solo marca su despedida de los escenarios sino que también se consolidó como un despliegue de estilismo y diseño de alto impacto visual. Tras su primera presentación el cavado de sus vestuarios generó polémica en redes sociales por revelar de más en sus zonas íntimas.
Un nostálgico viaje cargado de polémicos y creativos diseños de vestuarios
Bajo la dirección estética de reconocidos estilistas como Michelly X y Jota Ferreira, la propuesta visual de los conciertos logró un equilibrio entre la nostalgia de los años 80 y 90 con una tecnología textil contemporánea. A través de piezas modulares cargadas de dinamismo y brillo, la producción rescató el espíritu festivo de una era mediante siluetas estructuradas, botas bucaneras de caña infinita, hombreras sobredimensionadas, tocados teatrales y una profusión de bordados en cristales.
Entre las piezas de mayor impacto visual presentadas en São Paulo destacan tres propuestas que resumen las distintas facetas de su trayectoria musical y televisiva. En primer lugar un impactante body plateado cubierto íntegramente por cristales, pensado para refractar las luces del escenario en los momentos de mayor intensidad coreográfica. Con este diseño muchos internautas destacaron que lució muy cavado en la zona de su cola, además de resaltar el gran estado físico de la eterna Reina de los bajitos a sus 63 años de edad.
El jugado atuendo que se hizo viral por revelar de más: mirá el video
La mayor polémica llegó con otro impactante body dorado, fiel a su icónica estética espacial, que rinde homenaje a la famosa llegada de la nave en su clásico programa infantil. Un jugado cavado en la zona de la entrepierna que no dejaba nada a la imaginación, llegando a mostrar de más y generando un acalorado debate entre fans y detractores por su atrevida osadía.
El despliegue de vestuario no estuvo exento de controversias tras la primera fecha del tour. Ante las especulaciones de los espectadores presenciales y virtuales que calificaron la prenda como excesivamente reveladora, la propia diseñadora, Michelly X, llevó el atuendo a su taller para realizar labores de mantenimiento y ajuste, aprovechando la oportunidad para aclarar la situación a través de su cuenta de Instagram.
La palabra de la famosa diseñadora tras la acalorada controversia
En su descargo, Michelly X detalló las especificaciones técnicas del diseño para desmentir las tajantes versiones que circulaban en redes sociales: “Mucha gente dijo que era muy cavado. Miren el tamaño de esta ingle. Esta ingle tiene más o menos 10 centímetros de ancho. Mira esto, es muy grande. Así que la gente que pensaba que Xuxa llevaba un hilo dental... nada que ver. Porque la ropa de los años 80 era así, finita. La mía mide el doble”.
Con esta intervención, la experta vestuarista —reconocida en Brasil por vestir a figuras de la talla de Ivete Sangalo y Paolla Oliveira— reafirmó que el atrevido vestuario no solo busca mantener la fidelidad histórica del personaje, sino también garantizar la comodidad de la artista sobre el escenario, por este motivo defendió el tamaño que confeccionó para la entrepierna que tanta polémica levantó entre internautas, público y el mundo del espectáculo. De este modo, la deslumbrante y provocativa indumentaria de “El último vuelo de la Nave” reafirma su legado, convirtiendo cada cambio de de atuendo en un relato visual que conecta el pasado con el presente de la cultura pop latinoamericana.