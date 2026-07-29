La diseñadora del polémico traje cavado de Xuxa respondió a las críticas: "Miren el tamaño de esta ingle"

La gira despedida de Xuxa combina nostalgia, piezas impactantes y un debate en redes sobre uno de sus atuendos. La creadora de estos diseños hizo su descargo.

Las creativas vestuaristas Michelly X y Jota Ferreira combinaron nostalgia de los años 80 y 90 con tecnología textil para los looks de "O Último Voo da Nave".

La esperada gira de Xuxa llamada "O Último Voo da Nave” no solo marca su despedida de los escenarios sino que también se consolidó como un despliegue de estilismo y diseño de alto impacto visual. Tras su primera presentación el cavado de sus vestuarios generó polémica en redes sociales por revelar de más en sus zonas íntimas.

Un nostálgico viaje cargado de polémicos y creativos diseños de vestuarios Bajo la dirección estética de reconocidos estilistas como Michelly X y Jota Ferreira, la propuesta visual de los conciertos logró un equilibrio entre la nostalgia de los años 80 y 90 con una tecnología textil contemporánea. A través de piezas modulares cargadas de dinamismo y brillo, la producción rescató el espíritu festivo de una era mediante siluetas estructuradas, botas bucaneras de caña infinita, hombreras sobredimensionadas, tocados teatrales y una profusión de bordados en cristales.

El diseño plateado que usó Xuxa en la apertura del show exhibe un atrevido cavado en al zona de la cola. Foto: captura video YouTube @SamuelDiniz Entre las piezas de mayor impacto visual presentadas en São Paulo destacan tres propuestas que resumen las distintas facetas de su trayectoria musical y televisiva. En primer lugar un impactante body plateado cubierto íntegramente por cristales, pensado para refractar las luces del escenario en los momentos de mayor intensidad coreográfica. Con este diseño muchos internautas destacaron que lució muy cavado en la zona de su cola, además de resaltar el gran estado físico de la eterna Reina de los bajitos a sus 63 años de edad.

El jugado atuendo que se hizo viral por revelar de más: mirá el video Xuxa y el polémico vestuario que lució en su reciente espectáculo en Brasil. Video: Instagram @xuxaxou La mayor polémica llegó con otro impactante body dorado, fiel a su icónica estética espacial, que rinde homenaje a la famosa llegada de la nave en su clásico programa infantil. Un jugado cavado en la zona de la entrepierna que no dejaba nada a la imaginación, llegando a mostrar de más y generando un acalorado debate entre fans y detractores por su atrevida osadía.

El jugado vestuario de Xuxa: del brillo de los 80 y 90 a la polémica por un corte cavado en la zona de la entrepierna. Foto: Instagram captura video @samueldiniz El despliegue de vestuario no estuvo exento de controversias tras la primera fecha del tour. Ante las especulaciones de los espectadores presenciales y virtuales que calificaron la prenda como excesivamente reveladora, la propia diseñadora, Michelly X, llevó el atuendo a su taller para realizar labores de mantenimiento y ajuste, aprovechando la oportunidad para aclarar la situación a través de su cuenta de Instagram.