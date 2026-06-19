Esta es la actriz de Hollywood, hija de un mendocino, que sueña con conocer a Messi

Aunque nació en Los Ángeles y desarrolla una exitosa carrera en la industria cinematográfica estadounidense, Camila Morrone nunca deja de reivindicar sus raíces argentinas. La actriz, cuyo padre nació en Mendoza , volvió a hablar públicamente de su pasión por la Selección y sorprendió al revelar que uno de sus mayores deseos para este Mundial 2026 es poder conocer a Lionel Messi.

La protagonista de la serie de Netflix "Something Very Bad Is Going To Happen" participó de una entrevista en el programa Today, de la cadena NBC, donde fue consultada sobre sus planes para la Copa del Mundo.

Durante la charla, el conductor recordó una conversación anterior en la que habían hablado sobre la posibilidad de que la actriz asistiera al Mundial. Esta vez, la respuesta fue contundente. "Sí, voy a ir", respondió Morrone cuando le preguntaron si finalmente viajaría para acompañar a la Selección Argentina.

La actriz confirmó que presenciará uno de los partidos que disputará el conjunto nacional en Dallas, aunque rápidamente la conversación derivó hacia Lionel Messi, el futbolista que despierta admiración en millones de personas alrededor del mundo.

Con humor, el conductor le preguntó si aprovecharía el viaje para ver a "su chico Messi". Entre risas, Morrone tomó distancia de esa expresión y dejó en claro cuál es su verdadera ilusión. "Estoy tratando de encontrar la manera de llegar hasta Messi. Con una foto me conformo, aunque salga al fondo", comentó entre sonrisas.

Incluso bromeó con la posibilidad de ingresar al vestuario argentino y confesó que otro de sus sueños sería conseguir una camiseta autografiada por el capitán de la Selección.

Foto: @camilamorrone en Instagram.

Una estrella de Hollywood con sangre mendocina

Más allá de su presente en Hollywood, Camila Morrone mantiene un fuerte vínculo con Argentina. Es hija de la actriz Lucila Polak y de Máximo Morrone, fotógrafo y ex modelo nacido en Mendoza, quien en los años ‘90 desarrolló una destacada carrera internacional trabajando para reconocidas firmas de moda como Versace y Dolce & Gabbana.

Camila junto a su padre Máximo. Foto: @camilamorrone en Instagram.

En distintas entrevistas, la actriz ha contado que se siente profundamente identificada con el país de sus padres y suele definirse como "100% argentina", pese a haber nacido en Estados Unidos.