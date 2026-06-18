La serie de Netflix sobre Rafa Nadal que conmovió a Messi

La producción de Netflix que recorre la carrera de Rafael Nadal generó una conexión especial con Lionel Messi, quien destacó su mentalidad.

Lionel Messi reveló que una de las producciones que está viendo actualmente en Netflix es Rafa, la miniserie documental sobre Rafael Nadal. El capitán argentino aseguró que se sintió identificado con la mentalidad del extenista español y con su forma de entender el deporte.

Las declaraciones de Messi Durante una entrevista, Messi explicó que encontró muchas similitudes entre ambos. "A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y, cuando estoy bien, doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho", comentó el rosarino al referirse al documental.

La miniserie de Netflix muestra el costado más íntimo de Rafael Nadal. Foto: Archivo La producción de Netflix cuenta con cuatro episodios y muestra una faceta íntima de Rafael Nadal durante el tramo final de su carrera. A lo largo de la serie, el español habla sobre las lesiones, los desafíos físicos y mentales que enfrentó y la búsqueda de una despedida a la altura de su legado en el tenis.

La historia detrás de una leyenda del tenis Según la sinopsis oficial de la plataforma, la miniserie sigue a Nadal mientras intenta cerrar su carrera deportiva de manera memorable. Además de repasar sus mayores logros, también profundiza en los sacrificios, las dudas y las emociones que marcaron a uno de los mejores tenistas de todos los tiempos.