Netflix: la miniserie de solo tres episodios que todos están viendo

Netflix: la miniserie de solo tres episodios que narra un impactante crimen real ocurrido en Londres durante los 90.

Netflix continúa sumando producciones inspiradas en hechos reales a su catálogo y una de las que más está dando que hablar es El testigo (The Witness). Se trata de una miniserie de apenas tres episodios que combina drama y crimen real para contar uno de los casos policiales más impactantes ocurridos en Londres durante la década de 1990.

De qué trata El testigo La serie está basada en el libro de memorias de Alex Hanscombe y reconstruye el asesinato de Rachel Nickell, una joven madre que fue atacada brutalmente en 1992 en un parque de Londres. El crimen conmocionó a toda la sociedad británica y generó una enorme cobertura mediática.

Sin embargo, la historia no pone el foco únicamente en el asesino o en la investigación policial. La trama sigue a André Hanscombe y a su hijo Alex, quien presenció el asesinato de su madre cuando apenas tenía dos años.

Mirá el trailer de la miniserie Embed - El testigo (2026) - tráiler oficial Una historia marcada por los errores de la investigación A lo largo de sus tres capítulos, El testigo muestra el impacto emocional que tuvo el crimen en la familia y cómo debieron enfrentar años de exposición pública mientras buscaban respuestas.

La producción también retrata las fallas cometidas durante la investigación original, un aspecto que convirtió al caso Rachel Nickell en uno de los más controvertidos de la historia criminal británica.