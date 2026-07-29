Una reconocida actriz será mamá y anunció su embarazo en plena obra de teatro: quién es

Ángel de Brito compartió en LAM el momento en el que la artista confirmó en pleno teatro que se encuentra esperando un bebé.

El mundo de la farándula quedó sorprendido luego de que una conocida actriz anunció que será mamá por primera vez. Fue Ángel de Brito quien reveló indicios en LAM (canal América) y en el final del programa decidió revelar el nombre de la artista.

Se trata nada más y nada menos que de Micaela Riera, actriz que brilló en la serie de Fito Páez encargando a Fabiana Cantilo. La artista será mamá por primera vez y decidió anunciarlo también en la obra de teatro "Chat de Mamis".

Micaela Riera, la actriz que será mamá y lo anunció en el teatro Carla Conte fue la encargada de compartir la noticia ante el público y Mica al momento del anunció quedó sola frente a todos: "Estamos muy emocionados porque es una noche especial y particular". La pareja de Micaela se llama Tomás y según lo expuesto en LAM es de "bajo perfil" y trabaja en el campo.