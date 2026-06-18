Zaira Nara incendió Miami con un look que dejó a sus fans sin palabras: las fotos

La modelo argentina Zaira Nara causó furor en Miami con un outfit que evocó la moda de los 2000. ¡Mirá!

Zaira Nara posó en las calles de Miami con un look tan sencillo como canchero que vas a querer imitar. La modelo, que está allá para cubrir el Mundial, mostró cómo transformar el outfit más básico en uno con toda la onda y la nostalgia de los años 2000.

En lugar de sumarse a la ola de pantalones wide leg, Zaira apostó por un jean chupín de la firma Eccomi Cua: un modelo de lavado azul clásico con desgastes en la zona de los muslos, tiro medio-alto, y un ajuste perfecto hasta los tobillos. Y sí, aunque ya lo dábamos por acabado, el corte ajustado está regresando luego de años en el olvido.

Zaira incorporó al conjunto unas botas de gamuza en tono beige con caña holgada, tacón aguja y tira con hebilla. Fue un calzado que le dio un aire sofisticado a un look que de otra manera podría haber resultado demasiado informal.

Por último, un elemento imposible de ignorar de su estilismo fue la incorporación de unas gafas de sol de formato ovalado y marco azul pastel, que terminaron de cerrar la propuesta y la hicieron ver re canchera.