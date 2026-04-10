Zaira Nara y su estilo secreto: un look elegante sin esfuerzo
Prendas clásicas combinadas para un look versátil y actual. Mirá las fotos del look de Zaira Nara y tomá nota.
Durante el fin de semana, Zaira Nara compartió un look que apostó por la simpleza y demostró cómo el pantalón sastrero puede adaptarse a un estilismo casual y chic sin perder su elegancia.
El punto de partida fue un pantalón de tiro alto en tono negro, de corte recto y caída impecable, que funcionó como la base estructural del outfit. A partir de ahí, la construcción del look se apoyó en la combinación de piezas clásicas, como una polo blanca y un saco sastrero a cuadros en tonos beige y marrón.
El truco estuvo en el equilibrio; mientras el pantalón y el blazer le dieron estructura, la polo transmitió frescura, logrando un conjunto versátil que funciona tanto para recorrer una biblioteca como para una salida distendida.
En cuanto a los accesorios, lució una cartera de cuero de tamaño mediano, anteojos de sol de diseño rectangular y unos zapatos planos de gamuza con punta cuadrada y detalles como pompones y flecos.