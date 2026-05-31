El nuevo rock argentino que mira a Europa
Billboard y medios internacionales destacan bandas de rock argentino con sonido moderno, estética global y potencial para conquistar Europa.
El streaming cambió las reglas de la música y abrió nuevas puertas para el rock argentino. Según análisis de Billboard y medios especializados, varias bandas y solistas locales tienen hoy más posibilidades de crecer en Europa gracias a sonidos modernos, identidad fuerte y proyección internacional.
Bandas con sonido internacional
Muchos críticos destacan que grupos como Babasónicos lograron desarrollar una identidad moderna y exportable. Su mezcla de rock alternativo, electrónica y pop sofisticado fue elogiada varias veces por medios latinoamericanos vinculados a Billboard y Rolling Stone.
También aparece Conociendo Rusia, cuyo estilo melódico y nostálgico suele compararse con el indie pop europeo y bandas británicas clásicas.
El streaming cambió el juego
Antes, el rock argentino dependía casi exclusivamente de radios y discográficas internacionales. Hoy Spotify, TikTok y YouTube permiten llegar directamente a públicos europeos sin intermediarios.
Artistas como Usted Señalemelo y Marilina Bertoldi crecieron gracias a festivales, redes sociales y plataformas digitales, herramientas que antes no existían para el rock latino.
Qué busca hoy el público europeo
Según medios británicos y estadounidenses, las bandas latinoamericanas que mejor funcionan internacionalmente son las que mantienen identidad propia pero incorporan producción moderna y estética global.
Por eso muchos especialistas creen que proyectos argentinos ligados al indie rock, synth pop y rock alternativo tienen más chances de crecer mundialmente que el rock clásico tradicional.