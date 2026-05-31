El nuevo rock argentino que mira a Europa

El streaming cambió las reglas de la música y abrió nuevas puertas para el rock argentino . Según análisis de Billboard y medios especializados, varias bandas y solistas locales tienen hoy más posibilidades de crecer en Europa gracias a sonidos modernos, identidad fuerte y proyección internacional.

Muchos críticos destacan que grupos como Babasónicos lograron desarrollar una identidad moderna y exportable. Su mezcla de rock alternativo, electrónica y pop sofisticado fue elogiada varias veces por medios latinoamericanos vinculados a Billboard y Rolling Stone .

Embed - Qué grupos argentinos de rock tienen sonido internacional.

También aparece Conociendo Rusia , cuyo estilo melódico y nostálgico suele compararse con el indie pop europeo y bandas británicas clásicas.

Antes, el rock argentino dependía casi exclusivamente de radios y discográficas internacionales. Hoy Spotify, TikTok y YouTube permiten llegar directamente a públicos europeos sin intermediarios.

Artistas como Usted Señalemelo y Marilina Bertoldi crecieron gracias a festivales, redes sociales y plataformas digitales, herramientas que antes no existían para el rock latino.

USTED SEÑALEMELO RECITALES Tal como lo difundió en su Instagram, en los próximos días la banda mendocina Usted Señalemelo tiene previsto presentaciones en distintas ciudades de Europa. Instagram de Usted Señalemelo

Qué busca hoy el público europeo

Según medios británicos y estadounidenses, las bandas latinoamericanas que mejor funcionan internacionalmente son las que mantienen identidad propia pero incorporan producción moderna y estética global.

Por eso muchos especialistas creen que proyectos argentinos ligados al indie rock, synth pop y rock alternativo tienen más chances de crecer mundialmente que el rock clásico tradicional.