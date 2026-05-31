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ROCK ARGENTINO

El nuevo rock argentino que mira a Europa

Billboard y medios internacionales destacan bandas de rock argentino con sonido moderno, estética global y potencial para conquistar Europa.

Mario Simonovich

El nuevo rock argentino apuesta por sonidos modernos y estética internacional para conquistar nuevos públicos.

El nuevo rock argentino apuesta por sonidos modernos y estética internacional para conquistar nuevos públicos.

Gentileza prensa Festival Buena Vibra. PH: @agustindusserre

El streaming cambió las reglas de la música y abrió nuevas puertas para el rock argentino. Según análisis de Billboard y medios especializados, varias bandas y solistas locales tienen hoy más posibilidades de crecer en Europa gracias a sonidos modernos, identidad fuerte y proyección internacional.

Embed - Qué grupos argentinos de rock tienen sonido internacional.

Bandas con sonido internacional

Muchos críticos destacan que grupos como Babasónicos lograron desarrollar una identidad moderna y exportable. Su mezcla de rock alternativo, electrónica y pop sofisticado fue elogiada varias veces por medios latinoamericanos vinculados a Billboard y Rolling Stone.

También aparece Conociendo Rusia, cuyo estilo melódico y nostálgico suele compararse con el indie pop europeo y bandas británicas clásicas.

El streaming cambió el juego

Antes, el rock argentino dependía casi exclusivamente de radios y discográficas internacionales. Hoy Spotify, TikTok y YouTube permiten llegar directamente a públicos europeos sin intermediarios.

Artistas como Usted Señalemelo y Marilina Bertoldi crecieron gracias a festivales, redes sociales y plataformas digitales, herramientas que antes no existían para el rock latino.

USTED SEÑALEMELO RECITALES
Tal como lo difundió en su Instagram, en los próximos días la banda mendocina Usted Señalemelo tiene previsto presentaciones en distintas ciudades de Europa.

Tal como lo difundió en su Instagram, en los próximos días la banda mendocina Usted Señalemelo tiene previsto presentaciones en distintas ciudades de Europa.

Qué busca hoy el público europeo

Según medios británicos y estadounidenses, las bandas latinoamericanas que mejor funcionan internacionalmente son las que mantienen identidad propia pero incorporan producción moderna y estética global.

Por eso muchos especialistas creen que proyectos argentinos ligados al indie rock, synth pop y rock alternativo tienen más chances de crecer mundialmente que el rock clásico tradicional.

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