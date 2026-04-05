Griselda Siciliani y el look de entrecasa más chic desde Italia

No te pierdas todas las fotos de los looks que usó Griselda Siciliani para celebrar sus 48 años en Italia.

En pleno viaje por Italia, Griselda Siciliani celebró sus 48 años con looks que mantuvieron intacto su sello personal, incluso desde la intimidad. Acompañada por su hermana Paulina Siciliani, quien la sorprendió con una velita clavada en un cannoli, la actriz compartió distintas imágenes de su día.

En una de las imágenes, apareció frente al espejo de un baño de hotel con una bata de toalla blanca con detalles y bordado negro. El look se completó con el pelo suelto, descontracturado y ligeramente revuelto, acompañado por su característico flequillo recto, mientras que el labial rojo carmesí le dio contraste y elevó el conjunto.

En otra foto, ya al aire libre y con el mar de fondo, optó por una camisa amarilla con estampado polka dot negro, uno de los diseños más vistos de la temporada, llevada desabotonada en la parte superior para dejar ver el escote.

En cuanto a los accesorios, lució unos aros argolla de plata y anteojos de sol gigantes con marco de carey en tonos marrones. “Feliz cumple para mí. Un lujo el cannolo con velita que produjo Paulina Siciliani”, escribió Griselda junto al posteo.