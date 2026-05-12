Se conocieron los actores con los que Griselda Siciliani no volvería a trabajar "ni por millones de dólares"

La alfombra roja de los Premios Platino 2026 , celebrada en México, fue el escenario de una revelación que sacudió los cimientos de la industria audiovisual argentina. Griselda Siciliani, en la cima de su carrera tras el éxito global de Envidiosa, decidió abandonar la diplomacia habitual para hablar de los límites éticos que rigen su profesión.

"Ni por millones de dólares", la frase de la actriz que puso en jaque las negociaciones de la industria.

En un mano a mano con la periodista Maite Peñoñori, la actriz fue lapidaria: existen personas con las que no aceptaría compartir un set de filmación bajo ninguna circunstancia.

"Por supuesto que hay colegas con los que no trabajaría ni por todo el oro del mundo. Ni por millones de dólares" , sentenció la actriz sin titubear. Para Siciliani, la actuación demanda una cercanía emocional y física tan profunda que la comodidad y el respeto mutuo se vuelven activos mucho más valiosos que cualquier contrato astronómico.

A pesar del amor que compartieron, la protagonista de Envidiosa no quiere cruzarse en el trabajo con su ex pareja.

Según explicó, su postura no es negociable: si considera que alguien no merece su respeto o ha vulnerado ciertos códigos, no hay cifra que logre cambiar su opinión. Aunque evitó dar identidades específicas, dejó una pista que encendió las alarmas: el conflicto es exclusivamente con colegas hombres. "Las mujeres somos lo más", aclaró entre risas, subrayando la diferencia en la dinámica de trabajo según el género.

Facundo Arana Según Pampito, Siciliani no quiere encontrarse con Facundo Arana. Foto: Instagram / @facundoaranatagle.

La confesión de Siciliani funcionó como un disparador inmediato para los programas de espectáculos. En Puro Show, el periodista Pampito arriesgó nombres como Luciano Castro, Facundo Arana y Juan Darthés como posibles destinatarios de aquel rechazo. Sin embargo, fue Fernanda Iglesias quien profundizó en la hipótesis más sólida: el conflicto con Facundo Arana.

portada juan darthes pastor Darthés sería uno de los actores cancelados por Siciliani. Archivo MDZ

La panelista recordó la experiencia "complicada" que ambos habrían atravesado durante las grabaciones de la tira Farsantes entre 2013 y 2014. Mientras que Darthés ha quedado marginado de la industria tras las denuncias públicas en su contra, el caso de Arana o incluso de Luciano Castro —cuya reunión con Griselda generaría un impacto mediático sin precedentes— representan esos "imposibles" que la actriz prefiere mantener lejos de su agenda.