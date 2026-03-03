El contundente posteo de Griselda Siciliani tras el rumor de romance con Dante Spinetta

La actriz rompió el silencio luego de la información que dieron a conocer en el programa Puro Show y fue muy tajante.

Griselda Siciliani fue tema principal y tapa en los diferentes portales que cubren el espectáculo luego de una noticia que salió a la luz en El Trece. Todo ocurrió cuando Pochi, panelista de Puro Show, contó que estaría comenzando una relación con Dante Spinetta.

La integrante del programa fue quien sorprendió a sus compañeros y a todos los televidentes: "Ella está grabando escenas de la película de ‘Felicidades’ y me cuentan que cuando termina, tipo seis de la tarde, ven a un hombre entrando al edificio".

En medio de todo esto, Dante Spinetta decidió opinar y sostuvo que "dejen de mandar fruta... La última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos". Griselda también decidió desmentir este rumor mediante sus redes.

El posteo de Griselda Siciliani tras el rumor de romance Captura de pantalla 2026-03-03 151530 Griselda Siciliani desmintió el romance con Dante Spinetta. Foto: Instagram / @griseldasiciliani. La actriz compartió una captura de pantalla con la publicación de Dante y fue contundente: "Esto no es verdad. Al margen aclaro: háganse el favor de escuchar Día 3, que es un discazo".