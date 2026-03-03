El contundente posteo de Griselda Siciliani tras el rumor de romance con Dante Spinetta
La actriz rompió el silencio luego de la información que dieron a conocer en el programa Puro Show y fue muy tajante.
Griselda Siciliani fue tema principal y tapa en los diferentes portales que cubren el espectáculo luego de una noticia que salió a la luz en El Trece. Todo ocurrió cuando Pochi, panelista de Puro Show, contó que estaría comenzando una relación con Dante Spinetta.
La integrante del programa fue quien sorprendió a sus compañeros y a todos los televidentes: "Ella está grabando escenas de la película de ‘Felicidades’ y me cuentan que cuando termina, tipo seis de la tarde, ven a un hombre entrando al edificio".
En medio de todo esto, Dante Spinetta decidió opinar y sostuvo que "dejen de mandar fruta... La última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos". Griselda también decidió desmentir este rumor mediante sus redes.
El posteo de Griselda Siciliani tras el rumor de romance
La actriz compartió una captura de pantalla con la publicación de Dante y fue contundente: "Esto no es verdad. Al margen aclaro: háganse el favor de escuchar Día 3, que es un discazo".
Esto se da luego de que el propio Dante Spinetta elogió a Griselda diciendo que "me parece una actriz muy grosa y la serie Envidiosa está muy buena, me la vi entera. Solo aclaro la verdad para que no flasheen cosas que no son".