La comunicadora discutió fuertemente en Crónica con Moreno y se volvió viral de manera inmediata en redes.

Amalia Díaz Giñazú, conocida periodista mendocina, que tiene un programa en Crónica y además es panelista en el ciclo de Moria Casán, discutió fuertemente con Guillermo Moreno mientras estaba al aire en Crónica. El video se viralizó y ella tomó una fuerte decisión.

Al ver que el exsecretario de Comercio Interior seguía discutiendo, ella decidió frenarlo fuertemente y sin temor alguno: "No me grite, no bajo nada. Acá no tiene el revólver para ponerlo en la mesa, tenga mucho cuidado".

Tras la tensa situación que vivió al aire, contó en el programa de Moria la decisión fuerte que tomó: "Faltan el respeto como quieren, no le permito que me falte el respeto. Yo estaba conduciendo el programa y no lograba que se callara".

La periodista rompió el silencio tras el cruce con Guillermo Moreno La periodista mendocina Amalia Díaz Giñazú tomó una fuerte decisión tras el cruce con Guillermo Moreno "Yo le voy a meter una demanda por violencia de género. No me da miedo cuando amenazan porque además dijo muy vil: '¿Qué patrimonio tenés para responder una demanda? Yo la verdad es que tengo un patrimonio muy chiquito porque yo no me dediqué a afanar, no me dediqué a gobernar, me dediqué a estudiar y me vine de Mendoza a Buenos Aires", expresó.