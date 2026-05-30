Así se ve la microbikini mundialista que usó Zaira Nara para una producción de fotos y se llevó todos los elogios

El cruce entre el universo de la moda y los grandes acontecimientos deportivos siempre genera un impacto inmediato en el público. Aunque sus compromisos profesionales la llevan de manera constante a recorrer los destinos más exclusivos del planeta y a lucir firmas de renombre internacional, Zaira Nara mantiene un estrecho lazo con sus raíces y decidió plasmarlo en su más reciente interacción digital.

Zaira Nara combinó su pasión por el fútbol con las últimas tendencias de diseño de cara al próximo torneo global.

En vísperas del Mundial de Fútbol 2026 , la modelo utilizó su perfil oficial de Instagram para dar a conocer un osado traje de baño perteneciente a su colección cápsula, diseñado en colaboración con una marca local y pensado para alentar a la selección nacional.

La pieza central de la presentación consistió en un modelo clásico de color celeste , estructurado con un corpiño de formato triangular con breteles finos y una bombacha de moldería colaless, provista de tirantes ajustables en las zonas laterales. El gran diferencial estético de la prenda reside en su parte posterior, donde se destaca el sol amarillo de la bandera argentina bordado de manera artesanal.

El traje de baño celeste incorpora el sol de la bandera nacional bordado en el sector posterior de la prenda.

Con una remera blanca de inscripción temática y un pantalón de jean, la modelo exhibió una variante de uso urbano.

Siempre audaz frente a las cámaras, la empresaria jugó con distintas combinaciones estéticas durante la sesión de fotos; en algunas de las capturas posó con una pelota en sus manos y, en otras, deslizó un minishort tejido de tonalidad gris para dejar a la vista el corte cavado de la bikini.

zaira nara bikini arg (5) Las postales de la campaña sumaron elementos deportivos tradicionales para reforzar la estética futbolera. Instagram @zaira.nara

La propuesta se completó con un vestuario de estilo urbano. Nara sumó una remera de corte baby tee en color blanco que llevaba impresa la frase “La odisea de ser argentina” en letras celestes, la cual también coordinó con un pantalón de jean clásico. En cuanto al estilismo, optó por lucir el cabello suelto y lacio con un acabado natural, acompañado por un maquillaje sutil basado en máscara de pestañas, rubor y un labial con brillo.

zaira nara bikini arg (1) El posteo en Instagram se volvió viral y generó elogios inmediatos de figuras como Wanda Nara y Stefi Roitman. Instagram @zaira.nara

Como era de esperarse, la publicación no tardó en cosechar miles de interacciones y comentarios por parte de su comunidad y de diversas colegas del medio. Su hermana, Wanda Nara, aprobó el contenido mediante el uso de emojis de fuego, mientras que la actriz Stefi Roitman manifestó: “Qué tipa hermosa”. Por su parte, la conductora Verónica Lozano prefirió apelar al humor frente a la impecable figura de la modelo y reaccionó con una divertida pregunta: “¿Viene con ese lomo?”, sintetizando la admiración generalizada ante la producción.