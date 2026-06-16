Bombazo Mundial: aseguran que Tim Payne fichará por un grande de Sudamérica y podría ser rival de River y Boca

Tim Payne pasó de ser un desconocido fuera de su país a superar los cinco millones de seguidores en redes sociales y ahora continuará su carrera en Sudamérica.

Hace apenas dos semanas, el nombre de Tim Payne era prácticamente desconocido para gran parte del mundo del fútbol. Sin embargo, un inesperada posteo en las redes sociales cambió por completo su realidad y ahora la carrera del lateral derecho de Nueva Zelanda tendrá un giro de 360°: está a un paso de ser nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay.

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Según informó el medio inglés Sky Sports, el futbolista firmó contrato con Olimpia, uno de los equipos más importantes del continente y actualmente clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana (jugará ante el ganador de la llave Vasco Da Gama-DIM). Incluso, si avanza de ronda, podría cruzarse al River del Chacho Coudet en los cuartos de final y en caso de eliminarlo se podría ver las caras con Boca en las semifinales.

Tim Payne de Nueva Zelanda durante el partido amistoso entre Haití y Nueva Zelanda Tim Payne será nuevo jugador de Olimpia de Paraguay. EFE Tim Payne está a un paso de fichar por Olimpia y podría jugar ante Boca y River Payne desarrolló gran parte de su carrera en el Wellington Phoenix, club al que llegó en 2019 y donde se consolidó como una de las referencias del fútbol neozelandés. Previamente había tenido un paso por Inglaterra, donde surgió profesionalmente en Blackburn Rovers, la institución más importante que integró antes de este salto al fútbol sudamericano.

Mientras tanto, el defensor continúa representando a su selección en el Mundial 2026. El pasado lunes fue titular en el empate 2-2 frente a Irán y sigue disfrutando de un presente impensado. En cuestión de días pasó del anonimato internacional a convertirse en una figura viral y en nuevo jugador de uno de los gigantes históricos del continente.