¡Ojo con Tim Payne en Paraguay! El fenómeno viral del Mundial 2026 debutó en Olimpia y marcó un golazo

Tim Payne, el futbolista que se volvió famoso en todo el mundo antes del Mundial 2026, debutó en Olimpia, marcó un golazo y se llevó todos los aplausos.

El neozelandés Tim Payne debutó en Olimpia de Paraguay y marcó un golazo para el recuerdo.

Tim Payne vivió una tarde que difícilmente olvidará. El lateral derecho neocelandés debutó este domingo con la camiseta de Olimpia de Paraguay y coronó su estreno con un golazo en la goleada 5-0 sobre Rubio Ñu, por la tercera fecha del Torneo Clausura.

El defensor de 32 años ingresó a los 68 minutos en reemplazo de Raúl Cáceres cuando el encuentro ya estaba encaminado para el Decano. Sin embargo, todavía tenía guardado su momento especial. A los 81', inició una jugada en campo propio, acompañó el avance por el centro y recibió una descarga en la puerta del área para sacar un derechazo de primera que se clavó en un ángulo y selló el resultado.

El estreno soñado de Tim Payne en Olimpia de Paraguay El golazo de Tim Payne en su debut en Olimpia de Paraguay. @TigoSportsPY El ingreso de Payne fue uno de los momentos más esperados de la jornada. Incluso, en las tribunas aparecieron banderas de Nueva Zelanda y el futbolista recibió una ovación antes de pisar el campo de juego. Su llegada a Olimpia despertó una enorme expectativa por todo lo que generó durante los meses previos al Mundial 2026.

Quién es Tim Payne, el fenómeno viral del Mundial 2026 Tim Payne hizo su estreno mundialista con Nueva Zelanda: fue 2-2 ante Irán en un partidazo. EFE La historia del neocelandés se hizo conocida gracias al influencer argentino Valentín Scarsini, más conocido como Scarso, quien impulsó una campaña para convertirlo en el jugador con más seguidores entre los menos populares de la Copa del Mundo. La iniciativa explotó en redes sociales y Payne pasó de tener apenas unos miles de seguidores a superar los cinco millones en Instagram.