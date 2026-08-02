La mano de Lautaro Di Lollo que todo Newell's reclamó ante Boca: ¿era penal?

En la última jugada antes del descanso, Lautaro Di Lollo cortó un ataque tras tocar la pelota con su brazo izquierdo, pero no se cobró ninguna falta.

Newell's Old Boys y Boca Juniors se vieron las caras este domingo en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 3 del Torneo Clausura. Y en un primer tiempo en el que el equipo del Vasco Arruabarrena fue superior y se fue al descanso en ventaja, hubo una fuerte polémica en la última jugada antes del entretiempo.

Ya en los minuto de adición, con el Xeneize 1-0 arriba en el marcador, los locales tuvieron un córner a favor. Lautaro Gianetti logró interceptar el centro y conectó un cabezazo que dio en la mano izquierda de Lautaro Di Lollo, quien luego despejó la pelota y cortó el ataque. Toda la Lepra reclamó penal, pero nunca fue sancionado.

La mano de Lautaro Di Lollo que reclamó Newell's TNT Sports El árbitro del encuentro Andrés Merlos, en primera instancia, no sancionó nada por considerar que el brazo del central estaba en posición natural. Y si bien es cierto que estaba mayormente pegado al cuerpo, en las repeticiones se advierte una ligara separación de la mano al momento del contacto. Además, el impacto terminó influyendo en la trayectoria del balón.

Lo que llamó la atención es que, pese a las protestas de toda la parcialidad rosarina, incluidos los hinchas desde las cuatros tribunas, no fue llamado por Adrián Franklin desde el VAR para que fuera a revisarla en los monitores, por lo que se entiende que en la cabina interpretaron lo mismo que en el campo.