Los despiadados memes tras el empate de Boca ante Newell's en Rosario
Como ocurre después de cada partido, los hinchas reaccionaron al empate de Boca con una catarata de bromas, ironías y comentarios con mucho ingenio.
Boca igualó 2-2 frente a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 y el resultado generó una inmediata repercusión en las redes sociales. Mientras los hinchas analizaban el rendimiento del equipo, miles de usuarios aprovecharon para compartir memes y comentarios cargados de humor sobre distintos momentos del encuentro.
Entre los temas más repetidos aparecieron las modificaciones realizadas por Rodolfo Arruabarrena, especialmente la salida de Miguel Merentiel y el ingreso de Milton Giménez.
Como suele ocurrir en cada presentación del Xeneize, X, Instagram y Facebook se llenaron de publicaciones virales. Hubo bromas sobre el funcionamiento del equipo, el desenlace del partido y algunas decisiones tácticas del entrenador. En pocos minutos, las imágenes y los comentarios se multiplicaron entre los usuarios, convirtiendo al empate de Boca en uno de los temas más comentados de la jornada.