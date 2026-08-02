Los despiadados memes tras el empate de Boca ante Newell's en Rosario

Boca igualó 2-2 frente a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 y el resultado generó una inmediata repercusión en las redes sociales. Mientras los hinchas analizaban el rendimiento del equipo, miles de usuarios aprovecharon para compartir memes y comentarios cargados de humor sobre distintos momentos del encuentro.

Entre los temas más repetidos aparecieron las modificaciones realizadas por Rodolfo Arruabarrena, especialmente la salida de Miguel Merentiel y el ingreso de Milton Giménez.

Como suele ocurrir en cada presentación del Xeneize, X, Instagram y Facebook se llenaron de publicaciones virales. Hubo bromas sobre el funcionamiento del equipo, el desenlace del partido y algunas decisiones tácticas del entrenador. En pocos minutos, las imágenes y los comentarios se multiplicaron entre los usuarios, convirtiendo al empate de Boca en uno de los temas más comentados de la jornada.