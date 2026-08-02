La contundente sentencia de Arruabarrena tras el 2-2 de Boca ante Newell's: "Cometemos errores muy tontos"

El Vasco Arruabarrena destacó la mejora futbolística de Boca, pero mostró preocupación por la forma en la que los rivales llegan al gol.

Boca Juniors empató 2-2 ante Newell's Old Boys este domingo en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 3 del Torneo Clausra. Por buena parte del partido, especialmente en el primer tiempo y en el último tramo del segundo, mostró claras mejoras respecto del 0-3 con Riestra y el 0-1 con O'Higgins, aunque generó preocupación en el arranque del complemento.

El Xeneize se llevó su primer punto en el campeonato, pero se quedó con la sensación de que si salía más concentrado después del entretiempo podría haberse quedado con el triunfo. Así lo manifestó Rodolfo Arruabarrena en la conferencia de prensa tras la finalización del partido.

El duro análisis de Rodolfo Arruabarrena tras Boca-Newell's @lanumero12comar "Son situaciones que ya se repiten: cometemos errores tontos que nos cuestan muy caro, hubo una reacción, eso es lo positivo, pero no podemos jugar 65 minutos en buen nivel y luego distracciones. Estamos calientes, tuvimos 15 minutos de errores tontos, muy tontos a este nivel, que nos cuestan mucho y más en esta situación", apuntó el Vasco.

De todos modos, destacó los aspectos positivos: "En lo futbolístico sí estoy más tranquilo que en el último partido, se vio una idea. En el primer tiempo tuvimos 3-4 situaciones en y en el segundo, después del gol, otras 4-5. Me preocuparía más si no las tuviéramos". Aunque insistió: "Me preocupan más esos errores tontos que cometemos".