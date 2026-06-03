Tim Payne se encontró con el influencer argentino que lo hizo famoso y hay video: qué le confesó

La historia que unió a Tim Payne con miles de argentinos sumó un nuevo episodio. Valentín Scarsini , más conocido como Scarso, viajó a Estados Unidos para cumplir una misión que venía imaginando desde hacía semanas: conocer al futbolista neozelandés que ayudó a convertir en una celebridad de las redes sociales.

El creador de contenido asistió al amistoso entre Nueva Zelanda y Haití , disputado en Miami, donde siguió de cerca las acciones del defensor. Aunque el seleccionado oceánico sufrió una dura derrota por 4 a 0, el resultado pasó a un segundo plano para el influencer, que documentó toda la experiencia en sus redes sociales.

Tim Payne, lateral derecho de Nueva Zelanda, tuvo un discreto partido y fue reemplazado en el entretiempo del amistoso ante Haití.

"Vinimos a ver a Tim Payne ", contó Scarso en uno de los videos que compartió durante la jornada. El fenómeno que nació en Argentina continúa creciendo a pasos agigantados: el lateral pasó de tener apenas unos miles de seguidores a acumular actualmente más de 4,8 millones en Instagram gracias al impulso de los fanáticos argentinos.

Dentro del campo de juego, Payne fue titular ante Haití, aunque solamente disputó el primer tiempo antes de ser reemplazado. Desde la tribuna, Scarso siguió cada acción con entusiasmo y hasta se convirtió en uno de los principales animadores del encuentro. "A Tim lo están puteando todos, pero yo lo banco", bromeó mientras registraba el ambiente en el estadio.

Video: así fue el encuentro más esperado

Tim Paine se encontró con Scarso en Miami Tim Paine se encontró con Scarso en Miami @NZ_Football

Tras el partido llegó el momento que todos esperaban. Scarso finalmente pudo encontrarse con Payne en Miami y compartió imágenes del cara a cara que rápidamente se viralizaron. "¡Amigo mío! Es hermoso conocerte, gracias por todo lo que has hecho por mí, mi familia y el fútbol neozelandés", le dijo Payne a Scarsini. Entre risas, también le consultó: "¿Por qué yo?", ya que le sorprendió haber sido elegido para la campaña viral.

En la reunión, el creador de contenido le consultó sobre cómo vivió la explosión digital, a lo que Payne le confesó: "No sé qué sentir, porque es algo muy ajeno para mí. Todavía lo estoy procesando, pero es increíble". Respecto a su fama y el Mundial, le aseguró: "Esto pone el foco sobre mí y sobre Nueva Zelanda, lo cual es bueno, pero voy a intentar no cambiar lo que hago, que es jugar al fútbol". Al despedirse, el jugador le regaló su camiseta firmada y le agradeció nuevamente.

Lo que viene para Tim Payne y Nueva Zelanda

El primer gol de Haití a Nueva Zelanda con una floja defensa de Tim Payne ESPN

Ahora, el futbolista neozelandés se prepara para afrontar su próximo compromiso. Será este sábado, cuando Nueva Zelanda se mida con Inglaterra en uno de los últimos amistosos antes del comienzo del Mundial 2026, donde Payne ya promete ser uno de los jugadores más apoyados por los hinchas argentinos.