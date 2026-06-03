Tim Payne, los All Blacks y la NASA: hasta dónde puede llegar el fenómeno viral del Mundial 2026

A pocos días del inicio del Mundial 2026 , una de las historias más inesperadas de la previa no tiene como protagonistas a Lionel Messi, Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo. El nombre que domina las búsquedas, las conversaciones en redes sociales y buena parte del ecosistema digital es el de Tim Payne , un defensor de Nueva Zelanda que hasta hace apenas una semana era prácticamente desconocido para el gran público.

La transformación comenzó gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valentín Scarsini , conocido como El Scarso. La iniciativa terminó convirtiéndose en un fenómeno de alcance internacional que rompió fronteras, idiomas y audiencias. El resultado fue una explosión inédita para un futbolista que pasó de tener cerca de 4.000 seguidores en Instagram a acumular 4,6 millones en apenas unos días.

La velocidad del crecimiento llamó la atención incluso de gigantes tecnológicos. Google decidió sumarse a la tendencia con una experiencia interactiva exclusiva para quienes buscan el nombre del jugador. Al escribir " Tim Payne " en el buscador aparece un contador especial de interacciones acompañado por una pelota de fútbol y la leyenda "El Protagonista", además de una animación que permite lanzar balones por toda la pantalla.

La verdadera dimensión del caso Payne aparece cuando se analiza quiénes comenzaron a participar de la conversación. En internet existen miles de campañas virales cada semana, pero muy pocas consiguen salir del círculo de usuarios que las originaron.

En este caso, el fenómeno logró atravesar comunidades, países y plataformas . Una de las señales más claras fue la reacción de los All Blacks , probablemente la marca deportiva más poderosa de Nueva Zelanda. La legendaria selección de rugby publicó contenidos relacionados con Payne apenas comenzó la explosión digital y volvió a hacerlo posteriormente desde La Bombonera, invitando al futbolista a sumarse al posteo.

El video de los All Blacks en medio del fenómeno Tim Payne El video de los All Blacks en medio del fenómeno Tim Payne

El dato no es menor: Payne llegó incluso a superar en cantidad de seguidores de Instagram a los propios All Blacks, algo impensado para un jugador que ni siquiera figura entre las principales estrellas del fútbol mundial.

La NASA también entró en la historia

Si la aparición de Google ya parecía un techo difícil de superar, el fenómeno encontró un nuevo impulso cuando la NASA publicó un mensaje relacionado con Tim Payne. A través de una publicación dedicada a una imagen satelital de Nueva Zelanda obtenida por la misión PACE, la agencia espacial estadounidense hizo referencia al país natal del futbolista al describir el territorio observado desde el espacio.

El contenido estaba centrado en la investigación científica de océanos, nubes y ecosistemas, pero la mención a Payne fue suficiente para que miles de usuarios lo interpretaran como una nueva señal de la magnitud alcanzada por el fenómeno.

tim payne nasa La mismísima NASA se prendió al fenómeno viral de Tim Payne en la previa del Mundial. Instagram

¿Hasta dónde puede llegar el fenómeno Tim Payne?

La gran incógnita es cuánto tiempo podrá sostenerse semejante nivel de atención. La historia reciente de internet demuestra que la mayoría de los fenómenos virales son efímeros. Sin embargo, Payne cuenta con un elemento diferencial: el Mundial todavía no comenzó, por lo que cada partido de Nueva Zelanda representa una nueva oportunidad para alimentar la conversación.

Más allá de lo que ocurra en el campo de juego, Tim Payne ya consiguió algo extraordinario: convertirse en uno de los protagonistas de la previa del Mundial 2026. En cuestión de días, su nombre llegó a Google, fue mencionado por los All Blacks, apareció asociado a una publicación de la NASA y acumuló millones de seguidores en redes sociales.

Lo que comenzó como una campaña impulsada desde Argentina terminó transformándose en uno de los fenómenos virales más grandes del año y todavía no parece haber encontrado su techo.