El DT campeón del mundo con España elogió a Argentina y dejó una advertencia antes de la final: "Es un equipo puñetero"

Vicente del Bosque analizó la final ante la Albiceleste, destacó las virtudes del campeón del mundo y explicó por qué cree que España llega con una ventaja.

A horas de la gran final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, Vicente del Bosque, el entrenador que condujo a La Roja a su primer y único título mundial en Sudáfrica 2010, analizó el esperado cruce y destacó las principales virtudes del equipo de Lionel Scaloni. Aunque se mostró confiado en las posibilidades del conjunto español, advirtió que el vigente campeón del mundo será un rival de máxima exigencia.

En una entrevista con El País, el histórico DT español aseguró que el seleccionado argentino obligará a España a jugar un partido muy inteligente: "Deberán tener en cuenta algunas cosas de los argentinos por su incomodidad y oficio", sostuvo. Luego explicó el motivo de su apreciación: "Todos hemos tenido compañeros argentinos y sabemos cómo calan y compiten".

El tremendo elogio de Vicente del Bosque a la Selección argentina Del Bosque también elogió el recorrido de la Albiceleste en la Copa del Mundo y recordó la remontada conseguida frente a Inglaterra en semifinales: "Argentina es un equipo incómodo, puñetero si se me permite. Sabe lo que tiene que hacer. Basta con ver la remontada de la semi contra Inglaterra", remarcó, destacando la capacidad del conjunto de Scaloni para sobreponerse en los momentos de mayor dificultad.

Vicente del Bosque llenó de elogios a la Selección argentina. EFE De todos modos, el exentrenador del Real Madrid considera que España llega mejor posicionada para quedarse con el título. En ese sentido, resaltó el funcionamiento colectivo que mostró el equipo de Luis de la Fuente durante todo el torneo: "Nuestra selección ha tenido un saber estar en todo momento que los demás equipos no han tenido. Ha jugado bien, ha tenido el control del juego y apenas ha dado opciones de gol a los contrarios".