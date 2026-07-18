Un campeón del mundo con España fue rechazado para ingresar a Estados Unidos y se perderá la final

La final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España paralizará al mundo del fútbol este domingo en Nueva Jersey. Sin embargo, uno de los protagonistas de la histórica conquista española en Sudáfrica 2010 no podrá estar presente por un inesperado inconveniente migratorio.

Se trata de Joan Capdevila , integrante del plantel que levantó la Copa del Mundo bajo la conducción de Vicente del Bosque. El exlateral izquierdo contó que las autoridades estadounidenses le rechazaron el permiso de ingreso al país y, como consecuencia, deberá perderse el encuentro más importante del año.

La situación generó sorpresa en España y el propio exfutbolista decidió hacer público su caso a través de las redes sociales, donde incluso recurrió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un desesperado pedido de ayuda.

A través de su cuenta de X, Capdevila escribió: "¡Necesito ayuda, Donald Trump! Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA. ¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles."

Luego agregó: "No me puedo creer que no me permitan entrar en USA… y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol… Si alguien sabe cómo solucionarlo, os lo agradeceré en el alma de por vida".

El pedido de Joan Capdevila, campeón con España en Sudáfrica 2010, antes de la final del Mundial.

Cabe recordar que los ciudadanos de España y de otros países europeos no necesitan una visa para ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios de corta duración, aunque sí deben contar con la aprobación del ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje), un permiso digital obligatorio para acceder al programa de exención de visado.

El motivo por el que Estados Unidos rechazó su ingreso

Capdevila explicó el origen del problema en una entrevista con El Partidazo de COPE. Allí reveló que la negativa está relacionada con un viaje que realizó hace una década.

"Estamos gestionando lo que es el viaje para la final con mis hijos y resulta que me han denegado el ESTA y que no puedo entrar a Estados Unidos. Me han denegado el mío y es porque en 2016 estuvo jugando un partido normal en Irán y se ve que por haber estado allí no puedes entrar a Estados Unidos a no ser que tengas otro visado o algo así", explicó el exfutbolista.

De esta manera, uno de los campeones del mundo con España en 2010 se quedaría sin la posibilidad de presenciar en el estadio la final entre la Selección argentina y la Roja, a la espera de una solución de último momento que le permita viajar junto a sus hijos.