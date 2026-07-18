Infaltable: la tradición que la Selección argentina repitió antes de la final del Mundial

La antesala del duelo con España incluyó un momento especial que ya forma parte de la identidad de la Scaloneta.

A horas de la final del Mundial 2026 frente a España, la Selección argentina mantiene intactas las costumbres que marcaron el exitoso ciclo de Lionel Scaloni. En la antesala del encuentro decisivo, el tradicional asado volvió a reunir a plante, cuerpo técnico y dirigentes en la concentración de Nueva Jersey.

Quien mostró parte de ese momento fue el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. A través de su cuenta de Instagram, publicó imágenes del encuentro con un mensaje que refleja el espíritu del grupo: "Argentino hasta los huesos. Y sí, hubo asado con la banda", escribió el dirigente.

El último "ritual" de la Selección argentina antes de jugar la final del Mundial El asado, un ritual inalterable de la Scaloneta Lejos de tratarse de una simple comida, el asado se transformó en una de las tradiciones más representativas de la Selección argentina durante el ciclo de Lionel Scaloni. En cada concentración importante, jugadores, cuerpo técnico y colaboradores comparten este momento como una forma de fortalecer el grupo antes de salir a competir.

Esta vez, el encuentro se realizó en el hotel Hilton Hills de Nueva Jersey, donde Argentina permanece concentrada antes de disputar el partido más importante del torneo. Fue el último asado de este Mundial y, una vez más, reunió a todos los integrantes de la delegación alrededor de la parrilla.

La última reunión antes de enfrentar a España Como ocurrió en otras ocasiones, la preparación del asado estuvo a cargo del parrillero Diego Iacobelli, acompañado por la cocinera Antonia Farías, quien se encargó de los acompañamientos y de mantener una costumbre que ya forma parte de la identidad del seleccionado.