La feroz autocrítica de Tuchel sobre la eliminación contra Argentina: "Asumo toda la responsabilidad"
Thomas Tuchel rompió el silencio después de la dolorosa eliminación en semifinales del Mundial 2026 y reconoció sus errores ante la Scaloneta.
La derrota por 2-1 frente a la Selección argentina en las semifinales del Mundial 2026 dejó a Inglaterra envuelta en una ola de críticas, con Thomas Tuchel como principal apuntado por la prensa y los hinchas. A horas del duelo por el tercer puesto ante Francia, el entrenador alemán enfrentó los micrófonos y realizó una fuerte autocrítica por el planteo que terminó facilitando la remontada del equipo de Lionel Scaloni.
"Somos quienes más sufrimos, y es una cicatriz que llevamos ahora. Es una derrota muy dolorosa y tenemos que vivir con ella más que nadie. No los críticos, no los expertos, no nuestras familias", expresó el DT, todavía golpeado por la eliminación en Atlanta, donde Inglaterra ganaba 1-0 y terminó cediendo el partido tras una serie de cambios defensivos que hicieron retroceder demasiado a su equipo.
La feroz autocrítica de Tuchel sobre la eliminación ante Argentina
Lejos de esquivar las responsabilidades, Tuchel reconoció que sus decisiones desde el banco no dieron resultado: "No me arrepiento de mis decisiones porque sentí que nos habíamos vuelto demasiado pasivos. Intenté ayudar al equipo confiando en mi instinto, mi intuición y mi experiencia. No conseguimos el resultado, así que asumo la responsabilidad personal. Pero esas decisiones se toman bajo presión y en pleno partido", sostuvo.
El entrenador también aprovechó para poner en perspectiva el momento que atraviesa Inglaterra y marcó la diferencia con las principales potencias del fútbol mundial: "Nosotros no somos ellos. Francia, España y Argentina esperan ganar. Nosotros todavía no estamos ahí. Hay una brecha que cerrar", reconoció, en una de las declaraciones más sinceras desde que asumió el cargo.
Ahora, Inglaterra intentará cerrar su participación con una victoria frente a Francia en el partido por el tercer puesto. Sin embargo, la derrota frente Argentina dejó una herida profunda y abrió nuevamente el debate sobre si los Three Lions están realmente preparados para competir de igual a igual con las selecciones que dominan el fútbol mundial.