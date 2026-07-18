La feroz autocrítica de Tuchel sobre la eliminación contra Argentina: "Asumo toda la responsabilidad"

Thomas Tuchel rompió el silencio después de la dolorosa eliminación en semifinales del Mundial 2026 y reconoció sus errores ante la Scaloneta.

La derrota por 2-1 frente a la Selección argentina en las semifinales del Mundial 2026 dejó a Inglaterra envuelta en una ola de críticas, con Thomas Tuchel como principal apuntado por la prensa y los hinchas. A horas del duelo por el tercer puesto ante Francia, el entrenador alemán enfrentó los micrófonos y realizó una fuerte autocrítica por el planteo que terminó facilitando la remontada del equipo de Lionel Scaloni.

"Somos quienes más sufrimos, y es una cicatriz que llevamos ahora. Es una derrota muy dolorosa y tenemos que vivir con ella más que nadie. No los críticos, no los expertos, no nuestras familias", expresó el DT, todavía golpeado por la eliminación en Atlanta, donde Inglaterra ganaba 1-0 y terminó cediendo el partido tras una serie de cambios defensivos que hicieron retroceder demasiado a su equipo.

La feroz autocrítica de Tuchel sobre la eliminación ante Argentina Lejos de esquivar las responsabilidades, Tuchel reconoció que sus decisiones desde el banco no dieron resultado: "No me arrepiento de mis decisiones porque sentí que nos habíamos vuelto demasiado pasivos. Intenté ayudar al equipo confiando en mi instinto, mi intuición y mi experiencia. No conseguimos el resultado, así que asumo la responsabilidad personal. Pero esas decisiones se toman bajo presión y en pleno partido", sostuvo.

Thoma Tuchel reconoció sus errores en la derrota y eliminación frente a Argentina. EFE El entrenador también aprovechó para poner en perspectiva el momento que atraviesa Inglaterra y marcó la diferencia con las principales potencias del fútbol mundial: "Nosotros no somos ellos. Francia, España y Argentina esperan ganar. Nosotros todavía no estamos ahí. Hay una brecha que cerrar", reconoció, en una de las declaraciones más sinceras desde que asumió el cargo.