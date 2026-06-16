Con Tim Payne en cancha, Nueva Zelanda e Irán debutaron con un atrapante 2-2 en Los Ángeles
Nueva Zelanda estuvo dos veces en ventaja por un doblete de Elijah Just, pero Irán encontró el empate en los pies de Rezaeian y luego Mohebbi. Tim Payne jugó 78 minutos.
Nueva Zelanda e Irán debutaron en el Mundial 2026 con un atractivo empate 2-2 en el Estadio de Los Ángeles por el Grupo G, donde más temprano Bélgica y Egipto tampoco se sacaron diferencias (igualaron en uno). Tim Payne fue titular y jugó casi todo el partido: fue reemplazado al minuto 78.
Elijah Just adelantó a la selección neozelandesa al minuto 7 tras un toque previo de Chris Wood, marcando un hito histórico para su país, que solo hasta entonces había marcado cuatro goles en su historia del certamen.
Ramin Rezaeian igualó en el 32' y logró el empate parcial antes del descanso, pero Irán avisaba de su ímpetu ya que le anularon un gol en los últimos por offside en los últimos minutos del primer tiempo.
Tras el regreso de vestuarios, se repitió la misma fórmula: Just anotó su doblete a los 55' pero Mohammad Mohebi volvió a sellar el empate entre ambos en el minuto 64.
El combinado iraní intentó así hacer gala de su fuerza en su debut en el Mundial, respondiendo a las restricciones de Washington, que vetó visados a gran parte del cuerpo técnico y los obligó a concentrarse en Tijuana, en México.
El equipo solo cuenta con el permiso para pernoctar una noche en Estados Unidos previo a sus encuentros, donde también se les habilita un campo de entrenamiento. Inmediatamente después de cada partido, la delegación debe abandonar suelo yankee.
Fuente: EFE
El minuto a minuto de Irán - Nueva Zelanda
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