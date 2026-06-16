Con Tim Payne en cancha, Nueva Zelanda e Irán debutaron con un atrapante 2-2 en Los Ángeles

Nueva Zelanda estuvo dos veces en ventaja por un doblete de Elijah Just, pero Irán encontró el empate en los pies de Rezaeian y luego Mohebbi. Tim Payne jugó 78 minutos.

Tim Payne hizo su estreno mundialista con Nueva Zelanda: fue 2-2 ante Irán en un partidazo.

Nueva Zelanda e Irán debutaron en el Mundial 2026 con un atractivo empate 2-2 en el Estadio de Los Ángeles por el Grupo G, donde más temprano Bélgica y Egipto tampoco se sacaron diferencias (igualaron en uno). Tim Payne fue titular y jugó casi todo el partido: fue reemplazado al minuto 78.

Elijah Just adelantó a la selección neozelandesa al minuto 7 tras un toque previo de Chris Wood, marcando un hito histórico para su país, que solo hasta entonces había marcado cuatro goles en su historia del certamen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066690947925066080&partner=&hide_thread=false NUEVA ZELANDA PEGÓ PRIMERO



Gran control de Chris Wood para asistir a Elijah Just, que puso el 1-0 contra Irán.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3W3x0KRYSz — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026 Ramin Rezaeian igualó en el 32' y logró el empate parcial antes del descanso, pero Irán avisaba de su ímpetu ya que le anularon un gol en los últimos por offside en los últimos minutos del primer tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066696790166892719&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL EMPATE DE IRÁN



Ramin Rezaeian encontró la pelota en el área y definió con categoría para poner el 1-1 contra Nueva Zelanda.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/t01Jhgthfw — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026 Tras el regreso de vestuarios, se repitió la misma fórmula: Just anotó su doblete a los 55' pero Mohammad Mohebi volvió a sellar el empate entre ambos en el minuto 64.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066708676451135587&partner=&hide_thread=false OTRO GOLAZO DE LA NUEVA ZELANDA DE TIM PAYNE



Chris Wood volvió a pivotear y asistir a Elijah Just. Los All Whites le ganan 2-1 a Irán#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Vc55qHaRh6 — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066710739578929555&partner=&hide_thread=false DE CABEZA AL EMPATE DE IRÁN



Mohammad Mohebbi apareció solo en el área de Nueva Zelanda y puso el 2-2 en el partido.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/IHlldl8ENA — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026 El combinado iraní intentó así hacer gala de su fuerza en su debut en el Mundial, respondiendo a las restricciones de Washington, que vetó visados a gran parte del cuerpo técnico y los obligó a concentrarse en Tijuana, en México.