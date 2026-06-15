En un entretenido y parejo choque, Bélgica y Egipto empataron 1-1 en el debut
Egipto ganaba en el Lumen Field de Seattle por el golazo de Ashour a los 19 minutos, pero Bélgica llegó a la igualdad con un tanto en contra de Hany a los 66'.
Por la fecha 1 del Grupo G, la Selección de Bélgica hizo su debut en el Mundial 2026 este lunes frente a la Egipto de Mohamed Salah en el Lumen Field de Seattle. Fue un más que entretenido y muy parejo encuentro que finalizó con un justo empate por 1-1.
Los Faraones sorprendieron en el primer tramo del encuentro y se pusieron en ventaja con un verdadero golazo de Emam Ashour desde la medialuna. Los Diablos Rojos recién llegaron a la igualdad ya bien entrado el complemento con un gol en contra de Mohamed Hany que tuvo la participación indispensable de Romelu Lukaku.
El golazo de Ashour para el 1-0 de Egipto
El partido comenzó con un trámite equilibrado, aunque Bélgica generó la primera situación clara a los 6 minutos mediante un remate de Kevin De Bruyne desde afuera del área que pasó muy cerca del palo. Sin embargo, fue Egipto quien golpeó primero a los 19', cuando Emam Ashour sacó un potente derechazo desde la media luna que venció a Thibaut Courtois para establecer el 1-0.
Tras la apertura del marcador, los del Nilo sostuvieron la ventaja con orden defensivo y se fueron al descanso arriba en el resultado. El combinado europeo intentó adelantar sus líneas en busca de la igualdad, pero encontró dificultades para superar la resistencia africana durante gran parte del primer tiempo.
El gol en contra de Hany para el empate de Bélgica
En el complemento, el seleccionado belga salió decidido a cambiar la historia y estuvo cerca de empatar con un tiro libre de De Bruyne que se estrelló contra el palo. Los africanos también contaron con una ocasión inmejorable para ampliar la diferencia a través de Ashour, aunque desperdició la oportunidad. A los 66 minutos, la insistencia de los de rojo tuvo premio: Romelu Lukaku ingresó desde el banco y participó de la jugada que terminó con un gol en contra de Mohamed Hany para el 1-1 definitivo.
En el tramo final, Bélgica arrinconó a su rival y generó las situaciones más peligrosas, pero no logró concretar la remontada y ambos equipos terminaron repartiendo puntos. Por este mismo grupo, se enfrentarán a las 22.00 (hora de Argentina) en Los Ángeles Irán y la Nueva Zelanda de Tim Payne.
Fuente NA
El minuto a minuto de Bélgica - Egipto
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