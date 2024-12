Boom de los vuelos privados: cuánto se paga por alquilar un avión y otras curiosidades

Lo sucedido durante el último fin de semana en la provincia de Mendoza puso sobre la mesa una realidad que se viene dando desde hace un tiempo: el boom de aviones privados en el aeropuerto local. Ya sea por motivos de negocios o simplemente por turismo u ocio, la realidad es que no solo ingresaron entre viernes, sábado y domingo casi 30 aeronaves privadas, de acuerdo a los datos oficiales, sino que en lo que va del año se han registrado más de 1.500 vuelos de este tipo.

¿Qué lleva a una persona elegir un vuelo privado? Pablo Braconi, gerente General de Grupo Obras, Servicios y Desarrollos (GOSD), que dentro de sus unidades de negocios cuentan con GOSD Jet, explicó que la decisión de elegir un vuelo privado se basa en evaluar los beneficios de tiempo y comodidad que se pueden ganar por un precio más elevado que en el servicio comercial.

“La gran ventaja de un servicio privado es que puede llegar a destinos que la aviación comercial no, ya que, por el tamaño de los aviones, puede llegar a pistas más pequeñas y lugares más específicos”, afirmó Braconi.

Esto se ve reflejado en los números. Según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en Argentina existen 276 aeródromos de uso público y poco más de 200 de uso privado. De los de uso público, la aviación comercial solamente llega a cerca de 25, mientras que la aviación ejecutiva, dependiendo de la aeronave, puede llegar a más de 400 de ellos.

Pero esa no es la única ventaja. “Además, la aviación ejecutiva trabaja con FBO (por sus siglas de Fixed Base Operator, que en español significa Operador de Base Fija), lo cual permite tener atenciones exclusivas para los pasajeros, como preferencia para hacer migraciones o controles de PSA”, sostuvo el empresario.

En algunos aeropuertos este servicio se encuentra en un espacio diferencial y en otros, como en el de Mendoza, se encuentra en la misma terminal.

Además las empresas prestadoras de vuelos ejecutivos ofrecen servicios adicionales como bar, planificación de vuelos, servicio de traslado en limusina, mantenimiento, sala de reuniones, refrigerios, planificación meteorológica, entre otros.

Aviones privados en el último fin de semana en Mendoza

Cuánto vale alquilar un avión privado

Para entender las diferencias en las tarifas, Braconi explicó que en la aviación ejecutiva existen muchos nichos, dependiendo de la magnitud del viaje, tamaño del avión y el tipo, así como las comodidades que pueden ofrecer. En el caso de GOSD Jet, cuentan con dos aviones ejecutivos de largo alcance que permite hacer una ruta como Mendoza-Miami con una escala intermedia.

En su caso, la tarifa promedio para un vuelo ida y vuelta para la ruta Buenos Aires-Mendoza es de US$ 9.000 en un avión pequeño con capacidad para ocho pasajeros. Es importante aclarar que este precio no cambia si el servicio es ocupado por una sola persona o si la unidad viaja al 100% de su ocupación. “En ese precio está incluido todo el servicio de catering y costos asociados a ese viaje”, detalló Braconi.

Repasando las tarifas que tienen publicadas algunas empresas prestadoras del servicio, los precios pueden ser muy variados, dependiendo del servicio que se elija. Por ejemplo, el vuelo más económico que ofrece Argentina Fly para la ruta Mendoza-Buenos Aires es de US$ 7.123 (más 10,5% de IVA) en avión Piper Chieftain para seis pasajeros. Pero también se puede encontrar para la misma ruta la opción en Learjet 60 para siete pasajeros, que conecta los destinos en una hora y diez minutos, por US$ 10.863 (+10,5% de IVA).

Pero considerando otras rutas, como publica la empresa Fly Flapper en su web, las tarifas mínimas para alquilar un avión privado en Argentina corresponden a la ruta internacional Buenos Aires-Punta del Este y parten desde US$ 4.270 a bordo de un jet ligero Cessna Citation I, con capacidad para cinco pasajeros. La tarifa es de US$ 10.170 para uno de los jets medianos más populares del mundo, el Hawker 800XP para ocho personas y de US$ 35.470 para alquilar el jet de largo alcance Gulfstream G400 para 14 pasajeros.

La decisión de agruparse entre varias personas y contratar un vuelo privado es algo que se ve bastante en el rubro. “Se utiliza mucho para eventos culturales como un recital o deportivos, como un partido importante. En esos casos suelen alquilarse el avión completo”, detalló Braconi. Asimismo, contó que es usual que en esas fechas especiales las empresas vendan pasajes individuales, con paquetes especiales, aunque la regla es que se alquile el servicio completo.

“El último fin de semana con las fiestas electrónicas que hubo la mayoría de los buenos llegaron desde Buenos Aires, Brasil y Córdoba. Fueron todos vuelos con aviones intermedios de pequeños a medianos y estuvieron todos full. Son fechas especiales, en Vendimia pasa lo mismo, pero Mendoza tiene un flujo permanente que hace que sea uno de los aeropuertos más concurridos por aviones privados”, completó Braconi. Avión privado Piper Chieftain. Foto: Argentina Fly

Un aeropuerto a tope de su capacidad

De acuerdo a las cifras oficiales de Aeropuertos Argentina (AA2000) a las que pudo acceder MDZ, el último fin de semana se registraron 29 vuelos privados en el Aeropuerto El Plumerillo dentro de la categoría "particular/ocio/taxi aéreo" (a lo que deberían sumarse los datos de La Puntilla y otras pistas habilitadas para este tipo de servicio). Así, sólo en los primeros nueve días de diciembre se dieron 46 vuelos.

Pero más allá de este gran pico, durante el año se ha dado una constante en este tipo de servicios, al menos así lo marcan los números de AA2000. Para enero fueron 189 arribos, entre vuelos privados y los servicios de American Jet. febrero tuvo 178, marzo fue el mes donde más hubo con 225. En abril hubo 178; mayo, 174; junio, 150; julio, 135; agosto fue el de menor flujo, 132; septiembre, 180; octubre, 153 y en noviembre hubo 195 vuelos privados.

“Mendoza está en un buen momento, con los vuelos privados potenciados por el turismo internacional”, afirmó el gerente general de GOSD. “La demanda en Mendoza ha crecido de forma exponencial. Actualmente tenemos unos 2.800 vuelos privados anuales de diferentes clases. La proyección para 2025 es que se llegue a 3.000 que salen o llegan a la provincia”, añadió.

Sin embargo, esta alta demanda se ve contrapuesta con una infraestructura insuficiente: “La realidad es que no hay muchos aviones registrados en Mendoza y también se ven limitados porque las plataformas que ocupan son las mismas que la de los vuelos comerciales. Ahora lo que se busca es armar una FBO exclusiva para el servicio ejecutivo que estaría separado del área donde hoy operan los vuelos comerciales”.

Las declaraciones del empresario van en línea con la idea del Gobierno provincial. En más de una oportunidad Alfredo Cornejo ha expuesto las intenciones de ampliar hasta en un 30% la capacidad de El Plumerillo, incluso en algunas oportunidades ha hecho saber a la prensa que el objetivo en esta obra es incorporar una pista especial de vuelos privados en el mismo predio.

Lo cierto es que, como lo habían contado desde AA2000 a MDZ, desde la empresa todavía están analizando algunos proyectos para la ampliación de la estructura del Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli y, al menos hasta el mes de noviembre, no había una decisión tomada de cuáles serán finalmente las obras y cuándo se ejecutarán.