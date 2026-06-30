Día Mundial de las Redes Sociales: ¿las estás usando correctamente?

Con motivo del Día de las Redes Sociales, surge el debate sobre su utilización. Descubrí si tu manera de usarlas es la más adecuada y eficiente.

Cada 30 de junio se celebra el Día de las Redes Sociales, una jornada que tiene su origen en 2010 a partir de una iniciativa del portal de noticias y tecnología Mashable, cuyo fundador, Peter Cashmore, consideró necesario dedicar un día para festejar un medio de comunicación que se ha transformado en una herramienta global para que millones de personas se mantengan informadas de forma rápida, además de ser un medio importante de entretenimiento.

Día Mundial de las Redes Sociales: su objetivo Hoy en día es una celebración de carácter mundial que cada vez cuenta con más seguidores, que se reúnen para organizar eventos, foros y conferencias dedicadas a las redes sociales y a las potencialidades de marketing y publicidad que se logran a través de estas plataformas.

El portal de noticias y tecnología impulsó esta jornada en 2010 para destacar el rol de las plataformas digitales en la comunicación global. El objetivo primordial de esta fecha es que las redes sociales sean una herramienta que permita a la población mundial una mayor y mejor comunicación, así como un medio para mantenerse informado, utilizando una plataforma globalizada como es Internet. También es una oportunidad para reflexionar acerca de su uso responsable y para conocer las diferentes problemáticas asociadas a su uso, como las fake news, el ciberacoso y la exposición excesiva de información personal.

El Día de las Redes Sociales invita a reflexionar sobre los peligros de la era digital y a adoptar hábitos que cuiden nuestra seguridad. Este día busca destacar el rol fundamental que poseen las redes sociales en la vida de las personas y las oportunidades de nuevos trabajos, conexiones y contenidos que generaron, porque plataformas como Instagram, TikTok, X (ex Twitter) y LinkedIn no solo nos permiten estar en contacto con amigos y familiares, sino que también se han convertido en herramientas laborales y en espacios de expresión personal, donde cada usuario puede crear su propia marca y compartir sus intereses y pasiones con una audiencia global.

A tener en cuenta a la hora de utilizar las redes Usar las redes sociales responsablemente significa proteger tu privacidad, cuidar tu huella digital y mantener interacciones respetuosas. Eso implica configurar límites de privacidad para limitar quién puede ver tus publicaciones y datos, no exponer información sensible como tu ubicación en tiempo real, dirección o datos financieros, y usar contraseñas robustas que cambies con frecuencia para evitar suplantaciones, además de pensar antes de publicar, porque todo lo que subes a internet deja una huella digital permanente que puede tener consecuencias a largo plazo.