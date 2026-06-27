Día Nacional del Boludo: la historia del término que pasó de ser un halago a un insulto

El Día Nacional del Boludo se conmemora cada 27 de junio, recordando un evento histórico de 1806. ¿Conocés de dónde proviene el término? Enterate en la nota.

Cada 27 de junio se conmemora en Argentina el Día Nacional del Boludo, una fecha que, aunque no tiene reconocimiento oficial ni sanción legislativa, logró instalarse en el imaginario popular desde 2009 gracias a su viralización en redes sociales.

Sin embargo, la elección del 27 de junio no es arbitraria: aquel día de 1806, las autoridades del Virreinato del Río de la Plata, en un intento por actuar de buena fe y tender puentes de diálogo, terminaron entregando Buenos Aires a las tropas británicas.

La historia detrás de la palabra "boludo" El origen del término "boludo" también tiene su historia. Durante la guerra de independencia, los criollos más habilidosos se ubicaban en la primera fila de batalla y manejaban con destreza piedras atadas con tiento, conocidas como boleadoras. Sin armas de fuego, usaban esas "pelotas" para derribar los caballos de los realistas, un acto de valentía que merecía respeto.