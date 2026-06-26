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Fue el día Mundial del Vitíligo: conocé la historia de su conexión con Michael Jackson

Cada 25 de junio se celebra el Día Mundial del Vitíligo. Conocé su historia, su impacto y el legado de Michael Jackson en la nota.

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Cada 25 de junio se celebra el Día Mundial del Vitíligo.
Cada 25 de junio se celebra el Día Mundial del Vitíligo.

Cada 25 de junio se conmemora el Día Mundial del Vitíligo, una campaña global dedicada a sensibilizar sobre esta afección de la piel que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial; un número que puede parecer pequeño pero que representa a millones de personas en todos los continentes, y que se caracteriza por la pérdida de pigmentación, dando lugar a manchas blancas que pueden aparecer de forma asimétrica en el cuerpo.

La campaña fue impulsada inicialmente por Ogo Maduewesi, fundador y director ejecutivo de la Fundación de Apoyo y Concientización sobre el Vitiligo (VITSAF), quien en 2011 organizó el "Día de la Diversión Púrpura del Vitiligo" en homenaje a la memoria de Michael Jackson, el rey del pop que vivió con vitíligo hasta su fallecimiento el 25 de junio de 2009 y que fue uno de los primeros en visibilizar la condición a nivel mundial.

El ícono del pop se convirtió en el rostro de una condición que aún lucha contra el estigma.

El ícono del pop se convirtió en el rostro de una condición que aún lucha contra el estigma.

Los orígenes de un día dedicado a la concientización sobre el vitíligo se remontan también a la India, donde la profesora Savita Malhotra del PGIMER de Chandigarh introdujo un "Día Nacional del Vitíligo" el 19 de mayo a partir de 2009, una celebración que continuó anualmente hasta 2015.

Lo que deberías saber sobre el vitíligo

Aunque no es dolorosa ni contagiosa, el impacto social y psicológico del vitíligo en las personas puede ser significativo, porque la piel es el órgano más visible del cuerpo y cualquier cambio en su apariencia puede afectar la autoestima y la calidad de vida de quienes lo padecen.

La campaña global busca sensibilizar sobre una condición que afecta al 1% de la población mundial y que tiene un impacto significativo en la salud mental y la autoestima.

La campaña global busca sensibilizar sobre una condición que afecta al 1% de la población mundial y que tiene un impacto significativo en la salud mental y la autoestima.

Actualmente no existe una cura que elimine por completo el vitíligo, pero sí hay alternativas médicas que ayudan a frenar su avance y a recuperar la pigmentación perdida. Entre ellas se encuentran las cremas tópicas (como los corticoides o los inhibidores de JAK), la fototerapia con radiación ultravioleta y, en ciertos casos, el trasplante de melanocitos.

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