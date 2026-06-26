Fue el día Mundial del Vitíligo: conocé la historia de su conexión con Michael Jackson

Cada 25 de junio se celebra el Día Mundial del Vitíligo. Conocé su historia, su impacto y el legado de Michael Jackson en la nota.

Cada 25 de junio se conmemora el Día Mundial del Vitíligo, una campaña global dedicada a sensibilizar sobre esta afección de la piel que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial; un número que puede parecer pequeño pero que representa a millones de personas en todos los continentes, y que se caracteriza por la pérdida de pigmentación, dando lugar a manchas blancas que pueden aparecer de forma asimétrica en el cuerpo.

La campaña fue impulsada inicialmente por Ogo Maduewesi, fundador y director ejecutivo de la Fundación de Apoyo y Concientización sobre el Vitiligo (VITSAF), quien en 2011 organizó el "Día de la Diversión Púrpura del Vitiligo" en homenaje a la memoria de Michael Jackson, el rey del pop que vivió con vitíligo hasta su fallecimiento el 25 de junio de 2009 y que fue uno de los primeros en visibilizar la condición a nivel mundial.

El ícono del pop se convirtió en el rostro de una condición que aún lucha contra el estigma. Los orígenes de un día dedicado a la concientización sobre el vitíligo se remontan también a la India, donde la profesora Savita Malhotra del PGIMER de Chandigarh introdujo un "Día Nacional del Vitíligo" el 19 de mayo a partir de 2009, una celebración que continuó anualmente hasta 2015.

Lo que deberías saber sobre el vitíligo Aunque no es dolorosa ni contagiosa, el impacto social y psicológico del vitíligo en las personas puede ser significativo, porque la piel es el órgano más visible del cuerpo y cualquier cambio en su apariencia puede afectar la autoestima y la calidad de vida de quienes lo padecen.