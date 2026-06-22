Día del Padre: la fecha comercial que perdió fuerza y volvió a mostrar números negativos

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló que las ventas por el Día del Padre tuvieron una caída interanual del 0,3% respecto de 2025, marcando así la cuarta contracción consecutiva de esta fecha comercial.

El vocero de la entidad, Salvador Femenía, explicó en la 105.5 FM MDZ Radio que el resultado estuvo acompañado por cambios en los hábitos de consumo y un contexto de menor demanda.

“0,3% de caída interanual. Es el cuarto año consecutivo que caen las ventas por el Día del Padre”, señaló Femenía en diálogo con MDZ Club. Además, precisó que el ticket promedio fue de “$78.986” y detalló que “con dos rubros que crecieron un poquito más que el resto, que fue indumentaria y librería. Electrodomésticos un poco menos y calzado marroquinería apenas un 0,4%. Fuerte caída en cosméticos y perfumería. Y equipos periféricos, accesorios y celulares”.

El representante de CAME sostuvo que “el Día del Padre hace años que viene perdiendo esta importancia como día comercial” y afirmó que “no tiene la importancia ni de cerca con lo que tiene el Día de la Madre”. En ese sentido, explicó que la fecha “no viene moviendo la venta como para que marque un hito importante en la venta total del mes”.

Según explicó, “más del 80% de los comerciantes hicieron promociones, descuentos, ofertas, financiación con tarjeta de crédito, descuentos importantes por pago de contado, pero cuando la demanda no tiene interés, no tiene posibilidad, no hay promoción que valga”.

Menos regalos individuales y más cambios en los hábitos de consumo

El vocero de CAME señaló que la baja en las ventas también refleja una transformación en las formas de consumo. “Hace muchos años atrás, cada uno pensaba un regalo para papá. Hoy se juntan todos para hacer un regalo. Cambian las modalidades, cambian los hábitos de visión”, agregó.

Femenía también analizó el impacto del comercio electrónico y la circulación en los centros comerciales. “No solamente lo sentimos, lo verificamos. Hace rato que uno no ve calles de negocios llenos”, afirmó. Y agregó: “Está bien que hay un mayor movimiento en la compra online por e-commerce, pero para nuestros números no compensa la caída en general”.

Finalmente, sostuvo que el contexto económico condicionó el desempeño de la fecha y planteó que podría existir una recuperación si cambian las condiciones generales. “Seguramente en momentos de otra situación económica vamos a ver un repunte de este día”, concluyó.