Por qué el 24 de junio es considerado el día más argentino del año

Cada 24 de junio , las redes sociales se llenan de publicaciones que destacan una curiosa coincidencia: en una misma fecha confluyen nacimientos y aniversarios de fallecimiento de algunas de las personalidades más influyentes de la historia argentina. Deportistas, músicos, escritores y artistas comparten un lugar en el calendario, motivo por el cual muchos la bautizaron como "el día más argentino del año".

La fecha reúne a figuras de distintas generaciones y disciplinas, desde el fútbol y el automovilismo hasta la literatura, el tango y la música popular. En los últimos años, además, se sumó un nuevo nombre que representa a la escena urbana y amplía la lista de referentes nacidos un 24 de junio.

Uno de los datos más llamativos es que Lionel Messi y Juan Román Riquelme nacieron el mismo día, aunque con nueve años de diferencia.

El capitán de la Selección argentina celebra este 24 de junio sus 39 años, mientras continúa escribiendo una de las carreras más exitosas de la historia del fútbol. Campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y ganador de múltiples títulos individuales y colectivos, Messi se convirtió en uno de los máximos referentes del deporte a nivel internacional.

Ese mismo día también cumple años Juan Román Riquelme, uno de los ídolos más importantes de Boca Juniors y del fútbol argentino. Con una trayectoria marcada por la obtención de varias Copas Libertadores y la histórica Copa Intercontinental frente al Real Madrid, el exmediocampista ocupa un lugar destacado entre los grandes futbolistas del país.

Fangio.

Del automovilismo al trap: otros nacimientos que marcaron el 24 de junio

La fecha también recuerda el nacimiento de Juan Manuel Fangio, considerado una de las mayores leyendas del automovilismo mundial. El quíntuple campeón de Fórmula 1 consiguió cinco títulos con cuatro escuderías diferentes, una marca que durante décadas permaneció inigualable. En homenaje a su nacimiento, cada 24 de junio se celebra en Argentina el Día Nacional del Piloto.

Otro de los protagonistas de esta jornada es Mauro Ezequiel Lombardo, conocido artísticamente como Duki. Surgido de las competencias de freestyle en plazas porteñas, el músico se convirtió en uno de los principales referentes del trap argentino y en una figura con proyección internacional.

La lista de nacimientos destacados se completa con Ernesto Sábato, escritor de obras como El túnel y Sobre héroes y tumbas. Además de su producción literaria, encabezó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), responsable de elaborar el informe Nunca Más, publicado en 1984.

Rodrigo Bueno

Carlos Gardel y Rodrigo, dos aniversarios que también coinciden en la fecha

El 24 de junio también recuerda la muerte de dos artistas que dejaron una huella en la música argentina.

Ese día de 1935 falleció Carlos Gardel en un accidente aéreo ocurrido en Medellín, Colombia, cuando atravesaba uno de los momentos más importantes de su carrera. Su figura permanece ligada al tango y, en homenaje a su legado, cada 24 de junio se conmemora el Día del Cantor Nacional.

Sesenta y cinco años después, el 24 de junio del 2000, murió Rodrigo Bueno en un accidente automovilístico en la autopista Buenos Aires-La Plata. El cantante cordobés, conocido popularmente como "El Potro", se encontraba en el punto más alto de su popularidad y su fallecimiento marcó un antes y un después para la música popular argentina.

FUENTE: Noticias Argentinas