La emotiva publicación del restaurante de Ernestina Pais tras su fallecimiento

Con profundas palabras de agradecimiento, el equipo del famoso restaurante homenajeó a la conductora Ernestina Pais tras el accidente que terminó con su vida.

El icónico restaurante de Recoleta publicó un desgarrador mensaje en las redes para despedir a una de sus creadoras.

El emblemático restaurante Milión despidió en las redes sociales a una de sus fundadoras, Ernestina Pais, tras el trágico accidente que terminó con su vida. El emotivo posteo, publicado a las 16:30 de este lunes en Instagram, conmovió profundamente a los seguidores del icónico espacio gastronómico y cultural de Recoleta.

Palabras de gratitud para una voz única La sentida dedicatoria compartida por el equipo de trabajo repasa la inmensa huella que dejó la periodista, actriz y conductora televisiva en los salones del emblemático restaurante de la calle Paraná. El texto expresa un sincero agradecimiento por su felicidad, su empuje, sus llantos, sus ideas y sus característicos arranques. Del mismo modo, la publicación resalta sus consejos, su bondad, sus rulos descontrolados, su imaginación y una valentía sin medida que definía su personalidad de manera cotidiana.

Postales del imponente petit hotel de Recoleta, el rincón porteño que la querida conductora Ernestina Pais transformó en un polo cultural inigualable. Foto: Instagram @milion_argentina El mensaje publicado en redes sociales continúa destacando las carcajadas, los colores y el pasar con grandeza de la conductora, a quien definieron como una madre protectora de todas las cosas debido a su magia y su amor infinito.

El emotivo mensaje que publicó la cuenta de Instagram del restaurante de Ernestina Pais: Tras permanecer cerrado por duelo durante el fin de semana, el emblemático restaurante de Ernestina Pais retomó la actividad en redes sociales honrando su alegría. Foto: Instagram @milion_argentina La publicación cierra con una profunda incertidumbre: "No sé qué haremos con todo esto que nos dejaste, Ernes. En principio, rodearnos de esta gratitud que sentimos hoy por vos y seguir... como podamos... reintentando maravillas".

El regreso a la actividad tras el duelo Este desgarrador homenaje se suma al comunicado oficial que el establecimiento especializado en gastronomía de alto nivel había emitido el pasado sábado, inmediatamente después de conocerse la dura noticia sobre el luctuoso hecho. En aquella primera instancia, la administración del lugar informó a los clientes y amigos de la casa que el lugar permanecería cerrado al público durante todo el fin de semana para procesar el dolor de la pérdida.