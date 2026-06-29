La emotiva publicación del restaurante de Ernestina Pais tras su fallecimiento
Con profundas palabras de agradecimiento, el equipo del famoso restaurante homenajeó a la conductora Ernestina Pais tras el accidente que terminó con su vida.
El emblemático restaurante Milión despidió en las redes sociales a una de sus fundadoras, Ernestina Pais, tras el trágico accidente que terminó con su vida. El emotivo posteo, publicado a las 16:30 de este lunes en Instagram, conmovió profundamente a los seguidores del icónico espacio gastronómico y cultural de Recoleta.
Palabras de gratitud para una voz única
La sentida dedicatoria compartida por el equipo de trabajo repasa la inmensa huella que dejó la periodista, actriz y conductora televisiva en los salones del emblemático restaurante de la calle Paraná. El texto expresa un sincero agradecimiento por su felicidad, su empuje, sus llantos, sus ideas y sus característicos arranques. Del mismo modo, la publicación resalta sus consejos, su bondad, sus rulos descontrolados, su imaginación y una valentía sin medida que definía su personalidad de manera cotidiana.
El mensaje publicado en redes sociales continúa destacando las carcajadas, los colores y el pasar con grandeza de la conductora, a quien definieron como una madre protectora de todas las cosas debido a su magia y su amor infinito.
El emotivo mensaje que publicó la cuenta de Instagram del restaurante de Ernestina Pais:
La publicación cierra con una profunda incertidumbre: "No sé qué haremos con todo esto que nos dejaste, Ernes. En principio, rodearnos de esta gratitud que sentimos hoy por vos y seguir... como podamos... reintentando maravillas".
El regreso a la actividad tras el duelo
Este desgarrador homenaje se suma al comunicado oficial que el establecimiento especializado en gastronomía de alto nivel había emitido el pasado sábado, inmediatamente después de conocerse la dura noticia sobre el luctuoso hecho. En aquella primera instancia, la administración del lugar informó a los clientes y amigos de la casa que el lugar permanecería cerrado al público durante todo el fin de semana para procesar el dolor de la pérdida.
En ese primer posteo, la cuenta del restaurante anticipó que las puertas volverían a abrirse este lunes, con la firme convicción de hacer crecer el espacio de la manera en que a ella le hubiera gustado: con amor y alegría. Asimismo, los compañeros de la conductora aprovecharon la oportunidad para agradecer públicamente los incontables mensajes de afecto y acompañamiento recibidos por parte de la comunidad artística y los clientes habituales, cerrando con un sentido "te vamos a extrañar muchísimo, Ernes".