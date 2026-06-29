Tras la muerte de Ernestina Pais, el Tren de la Costa volvió a funcionar: por qué estuvo suspendido

Trenes Argentinos confirmó la normalización del recorrido tras el choque fatal en el que murió Ernestina Pais. Persisten tareas sobre la catenaria.

El Tren de la Costa retomó su servicio completo entre las estaciones Delta y San Isidro R, luego de haber funcionado con recorrido reducido desde el viernes por los daños causados tras el choque fatal en el que murió la conductora Ernestina Pais, de 54 años.

La prestación había permanecido limitada desde el viernes, después del accidente que derivó en la muerte de la conductora. Aunque el vehículo involucrado fue retirado horas después del choque, el impacto provocó daños en la catenaria ferroviaria.

Se conoció el video del trágico accidente en el que murió Ernestina Pais Qué es la catenaria y por qué afectó la circulación La catenaria ferroviaria es el sistema de cables aéreos instalados sobre las vías. Su función es suministrar energía eléctrica a los trenes para que puedan desplazarse. Esos daños continuaban siendo reparados luego de la remoción del vehículo, lo que obligó a mantener el servicio reducido durante varios días.

Quejas de usuarios por las demoras Pese a la gravedad del accidente y a la muerte de la conductora, algunos usuarios expresaron su malestar en redes sociales por las demoras en la normalización del recorrido.