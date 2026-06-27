Muerte de Ernestina Pais: Mauro Szeta compartió otro video sobre el momento en que el tren embiste el auto de la comunicadora
Las imágenes captadas por una cámara edilicia confirman los segundos previos a la colisión contra el vehículo de Ernestina Pais y el funcionamiento de las alertas.
La investigación judicial en torno al fallecimiento de Ernestina Pais sumó un elemento técnico fundamental. En las últimas horas, se difundió una filmación clave registrada por una cámara de seguridad ubicada en un edificio cercano al paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez.
El siniestro ocurrió este viernes 26 de junio a las 19:24 horas. En las imágenes compartidas por el periodista Mauro Szeta, se puede observar el automóvil Honda City que conducía la periodista al momento de avanzar sobre las vías del Tren de la Costa.
Los detalles de un video conmocionante
La secuencia audiovisual expone con nitidez el dramatismo de los instantes previos al choque. En el registro se percibe cómo el maquinista de la formación activa la bocina con insistencia para advertir la presencia del coche, seguido de inmediato por el fuerte ruido del impacto lateral.
De acuerdo con las primeras pericias integradas a la causa, el automóvil habría cruzado con la barrera baja. Además, los técnicos constataron que el sistema de señalización fonoluminosa del cruce ferroviario se encontraba en perfecto funcionamiento al momento del hecho.
Tras la colisión, la grabación muestra el proceso de frenado de la locomotora y un visible fogonazo producido por el roce de los metales sobre los rieles. Las autoridades policiales confirmaron que la conductora, única ocupante del rodado, falleció en el acto producto de la gravedad del impacto.