La tajante decisión que tomó la familia de Ernestina Pais sobre su velatorio

La decisión se tomó luego de recibir una gran cantidad de mensajes por la trágica muerte de la conductora, y se priorizó mantener la privacidad en un momento de profundo dolor para el entorno íntimo.

Luego de conocerse la triste noticia del fallecimiento de Ernestina Pais en un accidente ferroviario, su familia y allegados decidieron realizar un velatorio privado este domingo, en un marco de estricta intimidad. La despedida se reservó únicamente para el círculo más cercano, en línea con el deseo de resguardar un momento de profundo dolor.

Velatorio: Un pedido de privacidad familiar La decisión de avanzar con un velatorio cerrado responde, según trascendió, a la voluntad de la familia de evitar la exposición mediática en medio de una situación especialmente sensible. La conductora, de 54 años, fue despedida en un entorno de recogimiento, donde primó el acompañamiento entre familiares y amigos íntimos.

En paralelo, la familia recibió una innumerable cantidad de mensajes de apoyo y condolencias de colegas, figuras del espectáculo y seguidores, que expresaron su conmoción por la noticia. Las redes sociales se colmaron de muestras de afecto y reconocimiento hacia la trayectoria de la conductora, acompañando a sus seres queridos en el difícil momento.

El impacto de las imágenes del accidente Al mismo tiempo, comenzaron a circular imágenes del accidente que muestran el impacto del tren involucrado en el hecho, lo que generó aún mayor consternación en la opinión pública. La difusión de ese material reavivó el debate sobre la exposición mediática en situaciones de tragedia y el respeto hacia las víctimas y sus familias.