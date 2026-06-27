Ernestina Pais y la gastronomía: cómo es su restaurante ubicado en una mansión de Recoleta

Ernestina Pais fue reconocida como actriz y conductora, pero no muchos sabían que además fue una exitosa empresaria gastronómica. En pleno corazón de Recoleta, sobre la calle Paraná al 1048, se esconde uno de los espacios gastronómicos más singulares de la Ciudad de Buenos Aires.

Milión no es solamente un restaurante ni un bar: es una experiencia que comienza mucho antes de que llegue el primer plato a la mesa. Funciona desde 1999 en una imponente casona de estilo academicista francés construida en 1913, una joya arquitectónica recuperada con un profundo respeto por su patrimonio, que hoy conserva sus techos de gran altura, molduras originales, vitrales, pisos de madera, una monumental escalera de mármol y un exuberante jardín que se ha convertido en uno de los rincones más codiciados para disfrutar de las noches porteñas.

La residencia fue concebida originalmente como un hôtel particulier, el tipo de vivienda urbana que la aristocracia argentina levantaba inspirándose en los palacios parisinos durante la Belle Époque. Esa impronta permanece intacta: cada salón ofrece una atmósfera distinta, con mobiliario de época combinado con arte contemporáneo, iluminación tenue y una decoración que invita tanto a una cena romántica como a una reunión de amigos o un encuentro de negocios. El jardín trasero, rodeado de vegetación y esculturas, aporta un clima casi secreto, alejado del ritmo frenético del centro porteño, mientras que la terraza y los balcones completan un recorrido arquitectónico que convierte al edificio en el verdadero protagonista de la experiencia.

La cocina de Milión propone una interpretación contemporánea de la gastronomía argentina. La carta cambia de acuerdo con la temporada y combina platos elaborados con una propuesta de tapas ideales para compartir. Entre sus especialidades suelen aparecer carnes vacunas, pescados, pastas artesanales, opciones vegetarianas y brunch durante los fines de semana. En distintas etapas de su historia gastronómica han sobresalido preparaciones como ravioles de salmón, tajine de cordero, lomo con salsa de hongos, ceviches, milanesas de ojo de bife y diversas alternativas de cocina de autor que dialogan con productos tradicionales argentinos. A ello se suma una carta de vinos cuidadosamente seleccionada, con fuerte presencia de etiquetas nacionales, pensada para acompañar cada uno de los platos.

Sin embargo, si existe un aspecto por el cual Milión se ha ganado una reputación propia dentro de la escena gastronómica porteña es su barra. La coctelería ocupa un lugar central en la identidad del establecimiento, con clásicos internacionales, tragos de autor, vermuts y una selección de destilados premium que han convertido al lugar en uno de los grandes puntos de encuentro del after office y de la vida nocturna de Recoleta. La música acompaña cada momento del día con una programación que abarca jazz, soul, funk, bossa nova, tango y electrónica, mientras que en distintas oportunidades el escenario recibió presentaciones de artistas como Charly García, Juana Molina, Babasónicos y Miranda!, consolidando a Milión como mucho más que un restaurante.