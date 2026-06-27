Las cámaras de seguridad registraron en un video el momento en que el vehículo de Ernestina Pais es embestido por el Tren de la Costa en San Isidro.

Un video de las cámaras de seguridad del partido de San Isidro registró el momento del accidente fatal en el que el auto de Ernestina Pais es embestido por el tren.

Las cámaras de seguridad del paso a nivel de Martínez captaron la dramática secuencia del accidente en el que perdió la vida la periodista y conductora Ernestina Pais. El video, incorporado a la investigación judicial, muestra el instante en que el automóvil que manejaba la comunicadora fue impactado por una formación del Tren de la Costa.

El siniestro ocurrió el viernes pocos minutos antes de las 19:30 en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en el partido bonaerense de San Isidro. De acuerdo con las primeras reconstrucciones del hecho, el Honda Civic conducido por la periodista atravesó el paso a nivel cuando la barrera se encontraba descendida y fue embestido sobre el lateral del conductor.

El dramático video Los registros fílmicos permiten observar tanto los momentos previos como el impacto que terminó con la vida de la conductora, quien viajaba sola en el vehículo. Cuando los equipos de emergencia, efectivos policiales y bomberos llegaron al lugar, constataron que la mujer había fallecido en el acto a raíz de las graves lesiones sufridas.

Mientras la Justicia avanza con las pericias, también se conoció el relato de algunos de los vecinos que intentaron asistir a la periodista apenas ocurrió el choque. Carlos, uno de los primeros en acercarse al lugar, aseguró que escuchó un fuerte estruendo y salió inmediatamente para ver lo sucedido.

San Isidro: se conoció el video del trágico accidente en el que murió Ernestina Pais "Pensábamos que era un chico porque tenía puesta la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara", contó el vecino en declaraciones televisivas. Según explicó, varias personas intentaron auxiliar a la víctima, pero las puertas del automóvil habían quedado bloqueadas tras el impacto y fue imposible acceder al habitáculo.