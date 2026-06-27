Se conoció el video del trágico accidente en el que murió Ernestina Pais
Las cámaras de seguridad registraron en un video el momento en que el vehículo de Ernestina Pais es embestido por el Tren de la Costa en San Isidro.
Las cámaras de seguridad del paso a nivel de Martínez captaron la dramática secuencia del accidente en el que perdió la vida la periodista y conductora Ernestina Pais. El video, incorporado a la investigación judicial, muestra el instante en que el automóvil que manejaba la comunicadora fue impactado por una formación del Tren de la Costa.
El siniestro ocurrió el viernes pocos minutos antes de las 19:30 en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en el partido bonaerense de San Isidro. De acuerdo con las primeras reconstrucciones del hecho, el Honda Civic conducido por la periodista atravesó el paso a nivel cuando la barrera se encontraba descendida y fue embestido sobre el lateral del conductor.
El dramático video
Los registros fílmicos permiten observar tanto los momentos previos como el impacto que terminó con la vida de la conductora, quien viajaba sola en el vehículo. Cuando los equipos de emergencia, efectivos policiales y bomberos llegaron al lugar, constataron que la mujer había fallecido en el acto a raíz de las graves lesiones sufridas.
Mientras la Justicia avanza con las pericias, también se conoció el relato de algunos de los vecinos que intentaron asistir a la periodista apenas ocurrió el choque. Carlos, uno de los primeros en acercarse al lugar, aseguró que escuchó un fuerte estruendo y salió inmediatamente para ver lo sucedido.
"Pensábamos que era un chico porque tenía puesta la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara", contó el vecino en declaraciones televisivas. Según explicó, varias personas intentaron auxiliar a la víctima, pero las puertas del automóvil habían quedado bloqueadas tras el impacto y fue imposible acceder al habitáculo.
El testigo relató además que tanto él como otras personas intentaron comunicarse con la conductora sin obtener respuesta. "Había una señora que le hablaba y le preguntaba si estaba bien, pero nunca contestó", recordó sobre los dramáticos minutos posteriores al accidente.
Investigación en curso
Además, señaló que un efectivo policial presente en el lugar intentó abrir el vehículo sin éxito y remarcó que las señales de advertencia del paso a nivel funcionaban correctamente. "La barrera siempre opera bien y el tren hace sonar la bocina antes de llegar", afirmó.
La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el hecho que conmocionó al mundo del espectáculo y el periodismo argentino.
También se dio a conoce otro video desde una casa particular en el que se escucha a la formación alertar a la conductora y posteriormente el atroz sonido de la colisión.