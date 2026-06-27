El desgarrador testimonio de un hombre que intentó rescatar a Ernestina Pais en su fatal accidente: "Se movió un poquito"

Ernestina Pais murió a los 54 años este viernes en un trágico accidente, cuando minutos después de las 19 fue atropellada por el Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. Un hombre intentó auxiliar a la conductora, y en diálogo con A24 contó estremecedores detalles sobre el episodio.

En diálogo con el canal de noticias, el testigo llamado Carlos, relató que escuchó un brutal estruendo y de inmediato se acercó para tratar de asistir a la persona ocupante del vehículo. "Nosotros pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de Argentina y no se le veía la cara. No sabíamos que era ella", precisó el entrevistado dando cuenta de la magnitud del impacto en el que Ernestina Pais perdió la vida.

El relato de un hombre que intentó socorrer a Ernestina Pais Además, Carlos contó que algunos vecinos se acercaron rápidamente al paso a nivel donde se produjo el accidente. "Fuimos corriendo a mirar a ver qué pasó, a ver si la podíamos ayudar o algo. No se podía abrir las puertas, estaban todas trabadas", comentó desconsolado.

En tanto que sobre si Pais dio alguna señal tras el choque, el entrevistado contó: "Se movió un poquito, pero no contestaba. Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó. Nos acercamos varios a asistirla. Había un policía que intentó abrir las puertas, pero no pudieron... La barrera funciona bien y siempre escuchamos cuando el tren toca la bocina".