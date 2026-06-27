Tras la muerte de Ernestina Pais, revelan una trágica coincidencia sobre su restaurante

Además de una gran carrera como periodista y conductora, Ernestina Pais fue una de las impulsoras de un destacado local gastronómico de la noche porteña.

La muerte de Ernestina Pais generó este viernes una inmediata repercusión en los medios, y desde LAM (América TV) Ángel de Brito señaló una dramática coincidencia detrás del elegante restaurante de la conductora ubicado en pleno microcentro porteño.

Luego de detallar que la periodista perdió la vida al ser arrollada por el Tren de la Costa en un paso a nivel en San Isidro, el periodista recordó algunos de los puntos más destacados de la figura que se lució en programas como Mañanas informales y CQC, a la vez que desarrolló un notable emprendimiento gastronómico con un restaurante ubicado en la zona céntrica de Ciudad de Buenos Aires.

"Ernestina era propietaria hace muchísimo tiempo de un restaurante que es un clásico de Buenos Aires que se llama Milión, que está en la calle Paraná, es un lugar al que va un montón de gente, es hermoso. Es una casona antigua del 1800", comenzó De Brito sobre el distinguido local de Pais.

El drama detrás del restaurante de Ernestina Pais Luego, sobre el afecto que la comunicadora tenía por su restaurante, el anfitrión de LAM remarcó: "Un lugar que ella amaba y que le costó mucho mantener en la pandemia, como a todos les restaurantes. Hicimos móvil en ese entonces desde ahí porque se las ingeniaron para mantener ese espacio".

Al referirse al emprendimiento de Ernestina Pais, Ángel de Brito puntualizó a manera de trágica coincidencia algo que ella misma le comentó en una entrevista. "En la última nota que vino a Bondi, me contó que habían fallecido dos de sus socios, ella es la tercera. Ahora quedó un cuarto socio. Era un grupo de amigos que había puesto el restaurante y ella estaba shockeada porque habían fallecido los otros dos socios".