"Buen viaje": los íntimos y dolorosos mensajes de la farándula tras el fallecimiento de Ernestina Pais

Tras el trágico accidente ferroviario en San Isidro, las figuras más cercanas a la conductora compartieron cartas abiertas cargadas de sensibilidad.

La trágica muerte de Ernestina Pais, ocurrida este viernes en un siniestro ferroviario en la localidad de Martínez al intentar cruzar un paso a nivel, continúa despertando muestras de profundo pesar. Con más de tres décadas de trayectoria en la radio, el teatro y la televisión, la comunicadora de 54 años cosechó vínculos entrañables que hoy la recuerdan a través de escritos sumamente personales.

Gastón Pauls y Débora Plager, de las despedidas más sentidas para Ernestina Pais Uno de los mensajes más conmovedores fue el de Gastón Pauls, quien recurrió a sus plataformas digitales para rememorar la evolución de su relación con la conductora. “Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos. Y más”, detalló el actor, acompañando sus palabras con postales del pasado.

Gastón Pauls recordó con afecto las distintas etapas de su vínculo amoroso y amistoso con la presentadora. Instagram @gastonpauls22 En su dedicatoria, Pauls evocó las rutinas compartidas, las madrugadas de radio, los debates familiares y los momentos de complicidad absoluta. “Seguíamos riendo... hasta que dolía. Nuestras charlas sobre hermanos. Nuestros abrazos. Tu confianza. Tu inteligencia única. Tu humor por sobre todo”, plasmó el conductor antes de cerrar con una clave de su entorno íntimo: "Buen viaje amada ERDNE".

El actor reveló el particular sobrenombre con el que llamaban a la periodista en la intimidad de su círculo. Instagram @gastonpauls22 Por otro lado, su colega y amiga Débora Plager también manifestó su incredulidad ante el desenlace. La periodista prefirió recordar a Pais rescatando una carta que le había obsequiado en su último aniversario de nacimiento, donde destacaba su capacidad de entrega hacia los demás.

Los mensajes de sus colegas coincidieron en resaltar la generosidad, la inteligencia y el característico humor de la actriz. Instagram @deboraplager “Nos conocimos y, a las pocas semanas, me hiciste sentir que teníamos una amistad de años”, rezaba el texto compartido por Plager. En el mismo escrito, remarcó la autenticidad de su conexión: “Eso solo lo logran las personas que se entregan al otro de la manera que lo hacés vos, sin mezquindades, con la generosidad del alma desnuda”.