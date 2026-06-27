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Ernestina Pais

"Buen viaje": los íntimos y dolorosos mensajes de la farándula tras el fallecimiento de Ernestina Pais

Tras el trágico accidente ferroviario en San Isidro, las figuras más cercanas a la conductora compartieron cartas abiertas cargadas de sensibilidad.

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Pauls dejó sentidas palabras para su amiga Ernestina. / Instagram @gastonpauls22

Pauls dejó sentidas palabras para su amiga Ernestina. / Instagram @gastonpauls22

La trágica muerte de Ernestina Pais, ocurrida este viernes en un siniestro ferroviario en la localidad de Martínez al intentar cruzar un paso a nivel, continúa despertando muestras de profundo pesar. Con más de tres décadas de trayectoria en la radio, el teatro y la televisión, la comunicadora de 54 años cosechó vínculos entrañables que hoy la recuerdan a través de escritos sumamente personales.

Gastón Pauls y Débora Plager, de las despedidas más sentidas para Ernestina Pais

Uno de los mensajes más conmovedores fue el de Gastón Pauls, quien recurrió a sus plataformas digitales para rememorar la evolución de su relación con la conductora. “Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos. Y más”, detalló el actor, acompañando sus palabras con postales del pasado.

Gast&oacute;n Pauls record&oacute; con afecto las distintas etapas de su v&iacute;nculo amoroso y amistoso con la presentadora.

Gastón Pauls recordó con afecto las distintas etapas de su vínculo amoroso y amistoso con la presentadora.

En su dedicatoria, Pauls evocó las rutinas compartidas, las madrugadas de radio, los debates familiares y los momentos de complicidad absoluta. “Seguíamos riendo... hasta que dolía. Nuestras charlas sobre hermanos. Nuestros abrazos. Tu confianza. Tu inteligencia única. Tu humor por sobre todo”, plasmó el conductor antes de cerrar con una clave de su entorno íntimo: "Buen viaje amada ERDNE".

El actor revel&oacute; el particular sobrenombre con el que llamaban a la periodista en la intimidad de su c&iacute;rculo.

El actor reveló el particular sobrenombre con el que llamaban a la periodista en la intimidad de su círculo.

Por otro lado, su colega y amiga Débora Plager también manifestó su incredulidad ante el desenlace. La periodista prefirió recordar a Pais rescatando una carta que le había obsequiado en su último aniversario de nacimiento, donde destacaba su capacidad de entrega hacia los demás.

Los mensajes de sus colegas coincidieron en resaltar la generosidad, la inteligencia y el caracter&iacute;stico humor de la actriz.

Los mensajes de sus colegas coincidieron en resaltar la generosidad, la inteligencia y el característico humor de la actriz.

“Nos conocimos y, a las pocas semanas, me hiciste sentir que teníamos una amistad de años”, rezaba el texto compartido por Plager. En el mismo escrito, remarcó la autenticidad de su conexión: “Eso solo lo logran las personas que se entregan al otro de la manera que lo hacés vos, sin mezquindades, con la generosidad del alma desnuda”.

D&eacute;bora Plager comparti&oacute; im&aacute;genes de los momentos compartidos en el &aacute;mbito laboral y en las rutinas de esparcimiento.

Débora Plager compartió imágenes de los momentos compartidos en el ámbito laboral y en las rutinas de esparcimiento.

Más famosos dijeron adiós a Ernestina a través de las redes sociales

En paralelo a estas dos personalidades íntimamente relacionadas con la comunicadora, una larga lista de famosos usaron las redes sociales para despedir a quien supo ser una excelente colega, ejemplo profesional y más. Algunos de ellos fueron: Ángel de Brito, Rocío Igarzabal, José María Muscari.

Las sentidas palabras de Roc&iacute;o Igarzabal para Ernestina Pais.

Las sentidas palabras de Rocío Igarzabal para Ernestina Pais.

Muscari y su posteo para la colega teatral.

Muscari y su posteo para la colega teatral.

El l&iacute;der de LAM y un posteo dolor&iacute;simo.

El líder de LAM y un posteo dolorísimo.

M&aacute;s famosos que dijeron adi&oacute;s a Ernestina Pais tras la tragedia.

Más famosos que dijeron adiós a Ernestina Pais tras la tragedia.

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