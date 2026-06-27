Ernestina Pais y un posteo horas antes de su muerte que genera un enorme desconsuelo

El fallecimiento de Ernestina Pais en un accidente ferroviario, se produjo en medio de un momento de plenitud laboral para la conductora que atravesó más de una lucha.

El fallecimiento de Ernestina Pais, producido este viernes poco después de las 19 en un trágico accidente cuando la conductora fue embestida en su vehículo por el Tren de la Costa en San Isidro, generó una gran conmoción en los medios y redes sociales.

Unas horas antes del brutal impacto, Pais había compartido algunas historias en su cuenta de Instagram, destacándose una última publicación en la que que la periodista se mostraba agradecida por las diferentes localidades que se sumaban dentro de la gira de funciones de El divorcio del año, obra teatral que protagonizaba junto a un elenco de conocidas figuras.

De hecho, Ernestina Pais compartia escenario con Fabián Vena, Juan Palomino, Diego Ramos, Romina Gaetani y Rochi Igarzábal. Según trascendió, la comunicadora se dirigía a la localidad de Tigre para una presentación del espectáculo en cuestión, cuando en un paso a nivel fue arrollada por un tren.

El último posteo de Ernestina Pais horas antes de su fatal accidente La última publicación de Ernestina Pais en sus redes sociales. Instagram @ernepais En el último posteo que Pais subió a sus redes, se la puede ver en una fotografía promocional de la obra junto a Palomino. "Se agregan destinos. Gracias vida!", escribió la conductora horas antes del fatal accidente.