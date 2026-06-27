Se reveló el último deseo que tuvo Ernestina Pais antes de morir

Lejos de los flashes televisivos, los detalles del presente luminoso que la comunicadora intentaba construir en su hogar.

El entorno de la periodista destacó su constante voluntad de salir adelante. / Instagram @ernepais.

El fallecimiento de Ernestina Pais a los 54 años, tras un grave accidente con el Tren de la Costa, continúa generando una profunda conmoción en el ambiente de los medios de comunicación y el espectáculo argentino. En medio de las muestras de dolor, una publicación realizada por la actriz Rocío Igarzábal permitió vislumbrar la intimidad y los proyectos que movilizaban a la periodista en sus horas previas.

La inesperada partida de Ernestina Pais causó un fuerte impacto en el periodismo y el ámbito teatral. Instagram @rochi_igarzabalok Ambas comunicadoras compartían elenco en la obra teatral El divorcio del año. A través de su cuenta de Instagram, Igarzábal plasmó un mensaje cargado de sensibilidad. "Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces", manifestó al inicio de su descargo digital.

Las artistas compartían el centro de la escena en la comedia El divorcio del año al momento del accidente. Instagram @rochi_igarzabalok El último deseo que Ernestina le comentó a una gran amiga La actriz reveló que la mañana de la tragedia habían mantenido un intercambio enfocado en la superación personal y la sanación emocional. Según relató, dialogaron sobre la idea de "hacer actos psicomágicos" para que la conductora pudiera habitar una etapa "llena de proyectos, de arte y de alegría".

Rocío Igarzábal compartió detalles de la estrecha amistad que consolidó con la conductora durante las giras. Instagram @rochi_igarzabalok Igarzábal también hizo hincapié en el esfuerzo diario de la periodista por sobreponerse a sus dificultades internas. "Sabía que algo te dolía siempre, en el corazón, y a pesar de eso te aferrabas a tu risa explosiva", recordó con afecto, evocando los viajes compartidos por la ruta hacia las diferentes funciones teatrales.