Qué razón le prohibía conducir a Ernestina Pais el día de su muerte: el dato clave

Los detalles del informe policial y las medidas ordenadas por la fiscalía de San Isidro para esclarecer el impacto que produjo la muerte de Ernestina Pais.

El historial de infracciones de la comunicadora registraba antecedentes por faltas graves en el ámbito urbano y provincial. / Captura Instagram @ernepais

La investigación en torno a la muerte de Ernestina Pais sumó datos determinantes en las últimas horas. La conductora falleció este viernes por la noche en Martínez, partido de San Isidro, luego de que el automóvil Honda negro que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa.

Inmediaciones donde ocurrió el duro choque entre el Tren de la Costa y el auto de Pais. Imagenes gentileza San Isidro Según informaron fuentes policiales, la principal hipótesis sostiene que el vehículo habría avanzado por el paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano con las barreras bajas. El impacto se produjo sobre el lateral izquierdo, causando el deceso inmediato de la comunicadora.

Datos sobre la situación vial de Ernestina Pais La causa quedó bajo la órbita de la fiscal María Paula Hertrig. La funcionaria judicial dispuso un relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad municipales y la convocatoria de testigos para precisar la mecánica exacta del siniestro.

San Isidro: se conoció el video del trágico accidente en el que murió Ernestina Pais A la par de las pericias en el lugar, los registros oficiales arrojaron detalles complejos sobre la situación vial de la periodista. Al momento del choque, Pais circulaba con su licencia de conducir inhabilitada por las autoridades competentes.

La fiscalía a cargo ordenó la revisión de las cámaras públicas para certificar si la barrera se encontraba baja. Instagram @ernepais La restricción técnica de su registro derivaba de un episodio ocurrido en marzo de este año en Vicente López. En esa ocasión, tras colisionar contra un automóvil de marca Alfa Romeo, la conductora se negó a realizar el test de alcoholemia, lo que motivó el secuestro preventivo de su unidad.