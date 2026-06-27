¡Icónica! La historia de Ernestina Pais como la primera y única mujer al mando de CQC: "Fue una maravilla"

Del rotundo rechazo inicial al aplauso cerrado de sus compañeros en una de las transiciones más comentadas de la pantalla local por parte de Ernestina Pais.

El paso de Pais por el programa abrió el camino para la incorporación de más mujeres en el staff de cronistas. / Telefe

El fallecimiento de Ernestina Pais reabrió los archivos de las grandes páginas de la pantalla local. En 2009, la conductora asumió uno de los mayores desafíos de su carrera al convertirse en la primera mujer al frente de Caiga Quien Caiga (CQC), ocupando el lugar central que Mario Pergolini había dejado tras más de una década.

El si que costó pero se logró: Ernestina Pais en CQC La propuesta no llegó por un casting formal, sino en un evento social. Diego Guebel, socio de la productora Cuatro Cabezas, la interceptó para revelarle los planes de Pergolini. “Me dijo que lo que me iba a contar no lo sabía nadie, que se lo había dicho Mario la noche anterior y dijo ‘sos vos’”, rememoró Pais. Su reacción inicial fue esquiva: “Yo dije que no primero”.

El ingreso de Ernestina Pais en 2009 marcó un hito en el histórico ciclo periodístico de Cuatro Cabezas. Telefe Finalmente aceptó el rol y lideró el programa durante tres temporadas junto a Gonzalo Rodríguez y Juan Di Natale. Con este último compartía un vínculo que excedía la pantalla. “Con Di Natale fundamos Los Inrockuptibles, es amigo de toda la vida”, destacaba siempre sobre su gran confidente.

La conductora asumió la responsabilidad de reemplazar a Mario Pergolini tras su salida de la mesa de Telefe. Telefe Captura TV El clima del ciclo exigía una gran templanza. La periodista solía describir un ambiente de constante competencia interna entre los cronistas por el tiempo al aire. En ese contexto, Ernestina siempre rescató la figura de Andy Kusnetzoff: “Para mí como productor es un número uno, es brillante y merece estar donde está”.