"Mala mía": el tenso momento que protagonizó Luis Ventura al aire al hablar de la muerte de Ernestina Pais

El periodista de espectáculos intentó sumarse a los elogios hacia Ernestina Pais, pero una metáfora errónea desató la indignación del público.

Luis Ventura protagonizó un tenso momento televisivo al realizar un comentario erróneo sobre el accidente de la conductora. / Archivo MDZ

La cobertura televisiva sobre la trágica muerte de Ernestina Pais, ocurrida tras un siniestro vial con una formación del Tren de la Costa en San Isidro, sumó un inesperado foco de conflicto. Durante una emisión especial en la señal A24, un comentario de Luis Ventura generó incomodidad en el piso y un rápido repudio en las plataformas digitales.

Cuál fue el comentario fallido de Ventura hacia Ernestina Pais El episodio se desencadenó mientras los integrantes del programa recordaban la trayectoria de la conductora y empresaria gastronómica. El periodista Mariano Yezze elogió su faceta laboral y su energía constante, definiéndola como "una topadora" por su capacidad para afrontar proyectos y salir adelante.

Al intentar continuar con la misma línea de pensamiento y resaltar el ímpetu de su colega, Ventura emitió una frase que resultó chocante debido al contexto del accidente. "Un tren...", manifestó el presidente de APTRA en plena transmisión en vivo.

Al advertir el impacto de sus palabras y la relación directa con la mecánica de la tragedia ferroviaria, el conductor interrumpió su discurso de inmediato. “Bueno… mala imagen, mala mía”, expresó públicamente para disculparse con los televidentes y con el equipo técnico presente.