"Hasta acá llego": la cruda frase de Ernestina Pais sobre sus adicciones que hoy resuena con fuerza

Meses antes del trágico desenlace, la conductora abrió su corazón en una entrevista donde detalló su proceso de sanación y sus miedos como madre.

La periodista destacó el valor de mostrarse vulnerable ante su hijo y la importancia del acompañamiento familiar. / Captura Bondi LAM

El fallecimiento de Ernestina Pais generó una fuerte repercusión en la opinión pública, devolviendo a la luz sus declaraciones más íntimas y sinceras. En febrero de este año, durante una entrevista en el canal de streaming Bondi, la conductora había hablado extensamente sobre su proceso de internación y su lucha contra las adicciones.

La periodista detalló la profunda angustia que la acompañaba en sus momentos más complejos. “Yo había intentado ya muchas veces internarme”, reveló, exponiendo las dificultades para frenar el malestar por sus propios medios. “Yo bebía llorando”, confesó con crudeza ante el panel del programa.

El testimonio brindado en el canal digital Bondi abordó las dificultades para procesar la frustración cotidiana. Captura TV Esta situación la llevó a buscar un marco terapéutico estructurado que incluyó espacios individuales y grupales. Allí comenzó a revisar su historia desde la infancia, analizando la falta de recursos afectivos para lidiar con la frustración. “La frustración lo supera, porque no tenés herramientas”, explicó sobre la lógica de la adicción.

La ayuda de Ernestina Pais en sus peores momentos Uno de los puntos más sensibles del ida y vuelta anduvo de la mano con el rol de su hijo. Pais admitió que sentía temor por el impacto que su internación de seis meses pudiera causarle. Sin embargo, gracias al acompañamiento profesional, logró transformar ese dolor en una enseñanza de honestidad.