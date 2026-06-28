"Hasta acá llego": la cruda frase de Ernestina Pais sobre sus adicciones que hoy resuena con fuerza
Meses antes del trágico desenlace, la conductora abrió su corazón en una entrevista donde detalló su proceso de sanación y sus miedos como madre.
El fallecimiento de Ernestina Pais generó una fuerte repercusión en la opinión pública, devolviendo a la luz sus declaraciones más íntimas y sinceras. En febrero de este año, durante una entrevista en el canal de streaming Bondi, la conductora había hablado extensamente sobre su proceso de internación y su lucha contra las adicciones.
La periodista detalló la profunda angustia que la acompañaba en sus momentos más complejos. “Yo había intentado ya muchas veces internarme”, reveló, exponiendo las dificultades para frenar el malestar por sus propios medios. “Yo bebía llorando”, confesó con crudeza ante el panel del programa.
Esta situación la llevó a buscar un marco terapéutico estructurado que incluyó espacios individuales y grupales. Allí comenzó a revisar su historia desde la infancia, analizando la falta de recursos afectivos para lidiar con la frustración. “La frustración lo supera, porque no tenés herramientas”, explicó sobre la lógica de la adicción.
La ayuda de Ernestina Pais en sus peores momentos
Uno de los puntos más sensibles del ida y vuelta anduvo de la mano con el rol de su hijo. Pais admitió que sentía temor por el impacto que su internación de seis meses pudiera causarle. Sin embargo, gracias al acompañamiento profesional, logró transformar ese dolor en una enseñanza de honestidad.
“Si yo pude asumir en mi vida la cosa más fuerte que vos le podés decir a un hijo o a una mamá, que es ‘yo no doy más. Hasta acá llego’, ¿cómo no voy a poder dar otras batallas?”, reflexionó en aquel momento. Con la voz quebrada pero firme, la comunicadora sintetizó su mayor aprendizaje: “También supe en ese momento, y gracias a los terapeutas, que yo le pude enseñar que del piso se sale”.