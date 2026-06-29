El triste posteo de Rochi Igarzabal tras la muerte de Ernestina Pais: "Te llamé mil veces"

Rochi Igarzabal compartió elenco con Ernestina y la despidió con una publicación que generó un enorme desconsuelo en los seguidores.

La muerte de Ernestina Pais sigue conmoviendo a todos y tocó muy de cerca a sus compañeros de elenco. La periodista fue impactada por un tren luego de haber pasado las vías con la barrera baja y esto le provocó la muerte al instante.

Rochi Igarzabal, quien era compañera de elenco de Pais en la obra teatral "El Divorcio del Año", se expresó con un posteo desgarrador: "Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida. Llena de proyectos, de arte y de alegría".

"Sabía que algo te dolía siempre, en el corazón y a pesar de eso te aferrabas a tu risa explosiva, a nuestros mates en la ruta, a caminar conmigo por pueblitos y ciudades donde íbamos a hacer función", expresó quien saltó a la fama tras participar en Casi Ángeles, novela exitosa de Cris Morena.

El posteo de Rochi Igarzabal tras la muerte de Ernestina Pais Rochi Igarzabal despidió a Ernestina Pais. Foto: Instagram / @rochi_igarzabalok. Luego, agregó: "Estos últimos meses hicimos colecho. Dormíamos juntas. Yo te tapaba cuando te veía con frío en los viajes nocturnos, yendo de un lado al otro. Yo sé que estás, más liviana. Te puedo sentir".