El fuerte posteo con el que una famosa actriz confesó el abuso que sufrió: "Crecí creyendo que..."

La jornada de movilización de Ni Una Menos estuvo atravesada por la emoción, el reclamo de justicia y un testimonio que conmovió profundamente a las redes sociales. La actriz y cantante Rochi Igarzábal compartió públicamente uno de los capítulos más dolorosos de su vida.

A través de su cuenta de Instagram , la artista publicó imágenes de cuando era una niña acompañadas de un relato que impactó de inmediato a miles de personas. "Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas" , escribió en el cierre de un mensaje que se viralizó rápidamente bajo el hashtag #NiUnaMenos.

La publicación detalló el calvario que vivió durante su infancia y las secuelas que arrastró durante años debido al entorno en el que ocurrió el trauma. “Mi primera experiencia sexual fue a los cinco años por alguien que decía cuidarme. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo cinco años“ , reveló con crudeza.

Igarzábal expuso con total honestidad cómo esa vivencia moldeó su crecimiento, cargando con un peso que no le correspondía: “Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo".

rochi 2 Rochi Igarzabal en redes. IG @rochi_igarzabalok

A pesar del dolor, la cantante dejó un mensaje de resiliencia y lucha colectiva, poniéndose en el lugar de quienes ya no pueden alzar la voz. "Y hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia. Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir", afirmó.

rochi 3 Un abuso y una historia cargada de dolor. IG @rochi_igarzabalok

Y cerró con una frase contundente: "Hay mujeres y niñas que no, que no pudieron salir. Que no PUEDEN tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se la arrancaron. Y hoy somos su voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha, nunca nos cansemos de luchar”.