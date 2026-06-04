El fuerte posteo con el que una famosa actriz confesó el abuso que sufrió: "Crecí creyendo que..."
La mujer rompió el silencio en sus redes sociales con una fuerte publicación sobre el abuso que sufrió en su niñez. Su mensaje se volvió viral.
La jornada de movilización de Ni Una Menos estuvo atravesada por la emoción, el reclamo de justicia y un testimonio que conmovió profundamente a las redes sociales. La actriz y cantante Rochi Igarzábal compartió públicamente uno de los capítulos más dolorosos de su vida.
A través de su cuenta de Instagram, la artista publicó imágenes de cuando era una niña acompañadas de un relato que impactó de inmediato a miles de personas. "Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas", escribió en el cierre de un mensaje que se viralizó rápidamente bajo el hashtag #NiUnaMenos.
"Crecí creyendo que tenía la culpa"
La publicación detalló el calvario que vivió durante su infancia y las secuelas que arrastró durante años debido al entorno en el que ocurrió el trauma. “Mi primera experiencia sexual fue a los cinco años por alguien que decía cuidarme. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo cinco años“, reveló con crudeza.
Igarzábal expuso con total honestidad cómo esa vivencia moldeó su crecimiento, cargando con un peso que no le correspondía: “Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo".
A pesar del dolor, la cantante dejó un mensaje de resiliencia y lucha colectiva, poniéndose en el lugar de quienes ya no pueden alzar la voz. "Y hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia. Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir", afirmó.
Y cerró con una frase contundente: "Hay mujeres y niñas que no, que no pudieron salir. Que no PUEDEN tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se la arrancaron. Y hoy somos su voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha, nunca nos cansemos de luchar”.